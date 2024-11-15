Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşındaki iki kız çocuğu, evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Olayın, anne ve babanın kızlarından haber alamaması üzerine, komşunun eve gitmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi.

15.11.2024 17:02
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Yağmur E. (15) ile Kübra Rabia Y. (15) evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Yağmur E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan Kübra Rabia Y. de kurtarılamadı. Polis, 2 kızın ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

ANNE VE BABA KIZLARINA ULAŞAMADI

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak'taki bir evde meydana geldi. İlçede bir kadın kuaföründe çalıştığı öğrenilen Yağmur E. işe gitmeyince mesai arkadaşları anne ve babasına haber verdi. İnşaat ustası olan baba ile tekstil fabrikasında çalışan anne de kızlarına ulaşamayınca, durumu üst kattaki komşularını bildirdi. Bunun üzerine alt kata inen komşu kapıyı çaldı, ancak açan olmadı.

Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

KOMŞU, İKİ KARDEŞİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Anne ve babanın yerini söylediği yedek anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağmur E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Rabia Y. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu. Evde, savcı ve polis ekipleri inceleme yaparken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Tekirdağ\'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Harun Çelik:
    Ülkede gün yokki olaysız geçsin tüm toplum tımarhanelik oldu EKEPE sayesinde 112 103 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Şu AKP'den kurtulalım da her alanda olduğu gibi adalet sisteminde de reform yaparak bu katillere caydırıcı cezalar gelecektir. Türkiye bu kadar ucuz bir ülke değil de. Ne malınızın ne paranızın ne canınızın değeri kaldı. Yetti artık. 72 53 Yanıtla
  • Hüseyin Kaya:
    Ülkede inanılmaz bir başı boşluk var. 101 5 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    Allah'ım neler oluyor nereye gidiyoruz 88 1 Yanıtla
  • Emine Yeşilöz:
    N’oluyo bu gençlere 68 1 Yanıtla
  • MELİKE KAVUT:
    Allahım bu nedir….. 62 1 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    ok yaydan çıktı 53 2 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    noluyoo arkadaş bu çocuklara 50 1 Yanıtla
  • aragorn:
    BU ÜLKE MESELESİ DEĞİL MK SALAKLARI BUNU ANLAYIN ARTIK 14 24 Yanıtla
  • Çelikk:
    Neler Oluyor Bu Ülke Neler Görüyor 26 1 Yanıtla
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