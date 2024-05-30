Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ\'da FETÖ/PDY operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da, FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı personel alımlarına yönelik faaliyetleri deşifre edildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuran adayların örgüt mensuplarınca kodlandığı ve bu şahıslara referans olan kişilerin bilgilerini içeren dijital materyallerin incelendiği belirtildi. Operasyonda 7 şüpheli ve aktif olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 şüpheli daha yakalandı.

30.05.2024 13:53
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının Adalet Bakanlığı personel alımlarına yönelik faaliyetleri deşifre edildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuran adayların örgüt mensuplarınca kodlandığını ve bu şahıslara referans olan kişilerin bilgilerini içeren dijital materyalleri incelemeye aldığı belirtildi.

Bu incelemeler neticesinde il genelinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 7 şüpheli ile birlikte FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 şüpheli yakalandı açıklandı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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