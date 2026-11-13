Tekirdağ Emniyeti ticari araç sürücülerini 15 Kasım öncesi kış lastiğine karşı uyardı - Son Dakika
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Tekirdağ Emniyeti ticari araç sürücülerini 15 Kasım öncesi kış lastiğine karşı uyardı

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Tekirdağ Emniyeti ticari araç sürücülerini 15 Kasım öncesi kış lastiğine karşı uyardı
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Tekirdağ Emniyeti ticari araç sürücülerini 15 Kasım öncesi kış lastiğine karşı uyardı
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 15 Kasım 2026'da başlayacak kış lastiği uygulaması öncesinde ticari araç sürücülerini uyardı. Yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olacağı, lastik ve araç bakımının ihmal edilmemesi istendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği uygulamasına dikkat çekerek özellikle ticari araç sürücülerini tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, kış şartlarında güvenli bir yolculuk için araçların mevsim şatlarına uygun hale getirilmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmur, kar ve buzlanma nedeniyle yollarda kayganlığın artabileceğine dikkat çekilerek, sürücülerin kış lastiklerini zamanında taktırmaları istendi.

15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak uygulamada, yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu olacak. Özellikle şehirler arası yollarda ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu güzergahlarda kış lastiği kullanımının trafik güvenliği açısından önemli olduğu vurgulandı.

Kış lastiklerinin soğuk hava şartlarında yol tutuşunu artırarak fren mesafesinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olduğu, böylece kayma ve trafik kazası riskinin azaltılmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, sürücülerin yalnızca kış lastiği taktırmakla yetinmemeleri gerektiğini belirterek araçların kış şartlarına hazırlanması için şu uyarılarda bulundu:

"Kış lastiklerinin zamanında taktırılması, lastiklerin diş derinliklerinin ve hava basınçlarının kontrol edilmesi, ıslak, karlı ve buzlu zeminlerde hızın düşürülmesi, öndeki araçla takip mesafesinin korunması, araçların kış mevsimi şartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi."

kış lastiği kullanımının yalnızca yasal bir zorunluluk olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilerek, alınacak basit önlemlerin sürücülerin, yolcuların ve diğer trafik kullanıcılarının hayatını koruyabileceğine dikkat çekildi.

Emniyet yetkilileri, tüm sürücülere trafik kurallarına uymaları, araç bakımlarını ihmal etmemeleri ve olumsuz hava şartlarında daha dikkatli seyretmeleri çağrısında bulunarak güvenli yolculuklar diledi.

Kaynak: İHA
Kış lastiği uygulamasıYerel HaberlerTekirdağOtomobil3. SayfaGüncelSon Dakika

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