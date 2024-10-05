'Teknofest' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız

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İstanbul'da yaşanan tecavüz girişimi ve vahşi cinayetlerle ilgili açıklama yapmayıp "Teknofest" paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız. Huzurumuza kast edenlerle, suç odaklarıyla mücadelemizi gece gündüz demeden yılın 365 günü sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCE TECAVÜZ GİRİŞİMİ, ARDINDAN VAHŞİ CİNAYETLER

Türkiye dün İstanbul'da yaşanan peş peşe olaylarla sarsıldı. Sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bir kadın iki kişinin tecavüzüne uğramaktan son anda kurtuldu. Görüntüler gündeme bomba gibi düşerken akşam saatlerinde de Semih Çelik isimli kişi 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdükten yarım saat sonra, aynı yaştaki İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip Edirnekapı surlarından attı.

YERLİKAYA'DAN TEPKİ ÇEKEN "TEKNOFEST" PAYLAŞIMI

Türkiye'nin dehşete kapıldığı saatlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan 'Teknofest' paylaşımı tepki çekti. Bakan Yerlikaya sonunda sessizliğini bozdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Yerlikaya, olaylarla ilgili bilgi aldığını, suçlularla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

YERLİKAYA: KADINLARA ŞİDDET UYGULAMAYA KALKANLARA RAHAT NEFES ALDIRMAYACAĞIZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şunları söyledi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldım. İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkemiz ülkemizin huzurudur. Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer. Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız??Jandarmamızla, Emniyetimizle, Sahil Güvenliğimizle huzurun teminatı olmaya devam edeceğiz.

"İSTANBUL'DA PERSONEL SAYIMIZI 7 BİN ARTIRDIK"

Bu amaçla İstanbul'un huzur ve güvenliği için gece ve gündüz ekip sayılarımızı artırdık, arttırmaya devam ediyoruz. 2024 yılının ilk yarısında İstanbul Emniyetimize katılan personel ve araç takviyesi sonrası İstanbul'da; Personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık. Gündüz ve gece ekip sayımızı iki katına çıkardık. Son olarak yine bu dönem İstanbul Emniyetimize 2 bin 380 personel ve 174 araç daha verdik. Artan personel sayımız; gece ve gündüz ekip sayımız mahalle mahalle, sokak sokak şehirlerimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek içindir.

"HUZURUMUZA KAST EDENLERLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Emniyet güçlerimiz her an Milletimizin emrinde ve hizmetindedir Aziz Milletimiz emin olsun: Huzurumuza kast edenlerle, suç odaklarıyla mücadelemizi gece gündüz demeden yılın 365 günü sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Vahşi bir cinayete kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner kızlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Beyoğlu'nda iki şahıs tarafından tacız edilen kızımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."