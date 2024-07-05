Teksas\'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı

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Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti

Amerika Birleşik Devletleri Fourth of July plajında gerçekleşen kanlı köpek balığı saldırısıyla ilgili dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

Teksas sahilinde, bir kadın köpek balığı tarafından saldırıya uğrayarak ciddi şekilde yaralandı ve saldırganın kanlı suda kadını takip ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Perşembe sabahı Teksas'ın Güney Padre Adası'nda meydana geldi ve kurtarma ekibi tarafından kıyıya çekilen kadının bacağından kan sızdığını, suların kırmızıya boyandığını gösteren çarpıcı görüntülerle belgelendi. Sağlık ekipleri, daha fazla kan kaybetmemesi için kadının yaralı uzvuna turnike uyguladı.

Olayın ardından elde edilen ikinci görüntülerde, kadının sağlık görevlileri tarafından tedavi edildiği sırada saldırgan köpek balığının kıyı şeridinde sakin bir şekilde yüzdüğü görüldü.

Texas Parks and Wildlife yetkililerine göre, kadın Bağımsızlık Günü'nde sahil kenarında yaralanan iki kişiden biriydi. Bu üzücü olay, bölgedeki güvenlik önlemleri ve deniz hayatıyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.