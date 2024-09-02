Tekzip Metni

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https://www.sondakika.com adlı internet sitesinde yer alan 09.08.2024 tarih (https://www.sondakika.com/yerel/haber-mardin-de-universite-bolumlerinin-iptal-tehlikesi-17702941/) adres uzantılı haber içeriğinde " Mardin'de Üniversite Bölümlerinin İptal Tehlikesi" başlıklı haberinde temelsiz suçlamalar ve aynı zamanda iftira suçlarını barındırır şekilde haber içeriklerine yer verilmiştir.

Kurumumuzla ilgili gerçeğe aykırı olarak yapılan bu haberi tekzip ediyor ve cevabımızı tüm kamuoyuna saygılarımızla sunuyoruz.

Haber ve paylaşımlara konu olan, " Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve OSB tarafından yapılan protokolde, Artuklu Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Güçlendirilmesi ve İmalatçılar ile Sanayicilerin Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi projesi kapsamında Mardin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan ve mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait 142 ada 1 nolu parseldeki 15 bin 294,57 metrekarelik taşınmazın Meslek Yüksek Okulu yapılmak üzere OSB Yönetimine devredilmesi" konusu Büyükşehir Belediyemiz tarafından araştırılmıştır.

Yaptığımız araştırmalar neticesinde; 11/05/2022 tarih ve 93 sayılı Belediye Meclis Kararı ile OSB'ye okul yapılması için devredilen arazi ile ilgili kurumumuzda devir gerekçesi veya konu ile ilgili herhangi bir protokole rastlanmamıştır.

Konu hakkında Mardin 1. OSB Başkan Vekili Nasır DUYAN, Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ederek taşınmazın devri ile ilgili kurumumuza gerekli bilgilendirmede bulunmuştur. Görüşmelerin ardından meclise sunulan devir iptal maddesi Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile geri çekilmiştir. Konu hakkında Mardin İletişim Gazetesine demeç veren Başkan Vekili Duyan, devir iptali ile ilgili çıkan haberlerin kasıtlı olup, gerçeği yansıtmadığını ifade etmiştir. Duyan, çıkan haberlerin kurumları karşı karşıya getirmeyi amaçladığını belirtmiştir.

Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak, Artuklu Üniversitesi'nin Mardin'de istihdama katkı sunacağına inandığımız Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarının yer alacağı okul binaları için OSB'ye devredilen taşınmazımızı, kendileri ile yapılacak görüşme sonucunda, adı geçen bölümlerin açılması şartı ile tahsis etmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Aynı zamanda Artuklu Üniversitesi'nde mevcut olmayan bölümlerin açılması için de belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Tamamen gerçek dışı ilgili haberi tekzip ediyor ve yasal yollara başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Devrim DEMİR

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili