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Tekzip Metni

Tekzip Metni

Düzeltme ve Cevap Metni

23.09.2024 10:01  Güncelleme: 10:05
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Ailenin şarapçılıkta üçüncü kuşağı olan müvekkilim Ahmet Adnan Kutman bugüne kadar en üst kalitede şarap üretmekle yetinmemiş, tesislerinin bulunduğu bölgeye Kutman Halk kütüphanesi, ve müze, kültür ve sanat akademisi kurarak, her yıl okullarda sınıf birincilerini bisiklet ile ödüllendirerek, yöre sakinlerinin takdirini kazanmış, tanınan saygın bir iş adamıdır.

Bugün gelinen noktada; 18.09.2024 tarihinde, müvekkilin depo adresinin dağıtım yetki belgesinde "Mürefte Mah. Kurtuluş Caddesi No:22" adresi görünür iken mevcutta "Mürefte Mah. Şanlı Kurtuluş Caddesi No:91" olması sebebi ile İl Jandarma tarafından bu farklılığa ilişkin tutanak tutulmuş, TAPDK ile jandarmanın yapmış olduğu görüşmede, TAPDK'nın başkaca bir işlem yapılmasına, depodaki mal miktarının tespitine gerek olmadığını belirtmiş olmasına ve bu hususun tutanağa geçmiş olmasına rağmen ise depoda bulunan şarap miktarlarını da içeren bir tutanak tanzim edilmiştir.

Bugün gelinen noktada ise 18.09.2024 tarihli adres farklılığına ilişkin tutanak ve tutanak içeriğinde yazılı içki miktarı, haber sitelerinde sahte şarap ele geçirildiği, işletme sahibi A.A.K'nın göz gözaltına alındığı ve işlemlerin devam ettiği şeklinde gerçekle yakından uzaktan ilgisi olmayacak şekilde yayınlanmaya başlamıştır.

En üst kalite şaraptan hiçbir zaman taviz vermemiş olan müvekkilimi, bu şekilde gerçek dışı haber içerisinde yer alması son derece üzmektedir. Müvekkilim gerek kendisine gerekse de markasına ilişkin gerçek dışı haberlere ve bu haberlerin gerçek dışı yayılmasına sebebiyet veren kamu personeline karşı hukuki ve cezai yolları kullanacaktır.

Müvekkilimin itibarını zedeleyen, hiçbir araştırma yapılmaksızın, haber yapılmadan önce müvekkil kuruma sorularak teyit edilmeden yapılan, evrensel basın ilkelerine ve ayrıca 18.09.2024 tarihli resmi tutanağa aykırı şekilde gerçeğe aykırı yazıları tekzip eder, kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 20.09.2024

Ahmet Adnan Kutman – Kutman Şarapları

Vekilleri

Av. Osman Serdar Uluç – Av. Ahmet Kartal

3-sayfa, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekzip Metni - Son Dakika

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