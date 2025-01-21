TEKZİP METNİ - Son Dakika
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TEKZİP METNİ

TEKZİP METNİ

CEVAP VE DÜZELTME METNİ

21.01.2025 12:56
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Müvekkilim Şirket, "Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak" isimli programın yapımcısıdır. Geçtiğimiz haftalarda Adana'da S.A.'nınkocası M.A'ya bıçakla saldırdığı görüntüler çok sayıda basın organında haber olarak yayınlanmıştır. Güncel ve toplumsal ilgiye haiz vaka,"Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak" programının 10,13 ve 14 Ocak 2025 tarihlerindeki yayınlarına konu edilmiştir. İlk günden itibaren tüm yayın herhangi bir şekilde kişilerin cevap hakkı ihlal edilmeksizin gerçekleştirilmiştir.

10,13 Ocak 2025 tarihlerindeki yayınlarda, yaralama suçunun faili olan kadın S.A. bıçaklama olayının sebeplerine ilişkin iddialarını ifade etmiştir. Bu yayın sonrası, sosyal medyada Müvekkilimin Programı "eşine şiddet uygulayan bir kadın savunulacak şekilde yayın yapıldığı" gerekçesiyle bir kısım çevrelerce adeta linç edilmiştir. 14 Ocak 2025 tarihli Program'da ise Programın sunucusu Zahide Yetiş'in, ihbar hattına gelen bir fotoğrafı "bu kim" diyerek katılımcı M.A'ya göstermesi sonrasında, katılımcının tuhaf bir şekilde aşırı tepki verdiği vesanki cinsel içerikli bir video izliyor algısı yaratmaya çalıştığı görülmüştür. Katılımcı MA'ya gösterilen fotoğraf, cinsel içerikli bir video değildir. Hal böyle iken; daha önce sosyal medyaya yansıyan cinsel içerikli olduğu iddia edilen görüntüler, bazı çevrelerce gerçek dışı olarak Program'da gösterilmiş gibi lanse edilmiştir.

M.A.'ya gösterilen fotoğraf yayınlanmadığı halde, bu kere Müvekkilimin Programı, başka bir kesim tarafından, "koca lehine yayın yapıldığı, kadın haklarının hiçe sayıldığı" gerekçesiyle, kötü niyetli bir manipülasyonla sosyal medyada linç edilmiştir, gerçek olmadığı halde, "Program'da cinsel içerikli video izlettirildiği" söylenmiş, Müvekkilim çeşitli hakaret ve iftiralara maruz bırakılmıştır.

Gelinen aşamada Müvekkilim gerçek olmayan bir vakıa üzerinden (cinsel içerikli video izlettirme) adeta bir karalama kampanyasına maruz bırakılmıştır.Bu nedenle haberde kullandığınız "müstehcen görüntü izletme" ifadeniz hukuka aykırıdır. Müvekkilim yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır.

Saygılarımızla

BİR BAŞKA OLUŞUM YAPIM LTD. ŞTİ. VEKİLİ;

Av. Emel GÖÇMEN BOZOĞLU

3-sayfa, Hukuk, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEKZİP METNİ - Son Dakika

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