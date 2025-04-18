Tekzip Metni

Kamuoyuna Duyuru

10.02.2025 tarihinde müvekkil Erhan AKINCI hakkındayayınlanan ve gerçeği yansıtmayan haberlere ilişkin tarafımıza kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

1. Müvekkilin kızı Mia AKINCI Hukuka Aykırı Şekilde yurt dışına çıkarılmıştır:

Haberde, çocuğun "mahkeme kararıyla yasal yollarla yurtdışına götürüldüğü" iddia edilmiştir. Türk mahkeme kararları bu kadar geçersiz olamaz.

Ancak anne, hukuken geçersiz bir kimlikle, hukuka aykırı ancak resmi belgelerde yasal gibi görünen bir pasaport kullanarak çocuğu Azerbaycan'a kaçırmıştır. Ayrıca, Türk mahkemelerinin verdiği kararlarda babanın çocukla her 15 günde bir yatılı olarak ve telefonla düzenli görüşme hakkı olduğu belirtilmiştir. Ancak bu görüşmeler anne tarafından ihlal edilmekte ve çocuğun babasıyla iletişimi engellenmektedir. Çocuk Azerbaycan ülkesinde alıkonularak, babası ile hiç görüştürülmeyerek ebeveyne yabancılaşma sendromuna maruz bırakılarak istismar edilmektedir.

2. Müvekkilim Çocuğuyla Görüşememektedir, İletişim Bilgileri Bilinçli Olarak Saklanmaktadır:

Karşı taraf her ne kadar müvekkilimin çocuğuyla iletişim kurmasına engel olmadığını iddia etmişse de anne tarafından telefon hatlarıkapatılmış ve müvekkilime çocuğu ile iletişim kurabileceği herhangi bir iletişim bilgisi verilmemiştir. Türk mahkemelerine ve İzmir Mağdur Destek Hizmetleri'ne herhangi bir adres veya iletişim bilgisi bildirilmemiştir. Müvekkilim kızının nerede olduğunu, nasıl ulaşacağını bilmemekte ve görüşme hakkı ihlal edilmektedir. Ayrıca, çocuğun24.12.2024 tarihinde Azerbaycan ülkesine babası ile kişisel görüşme kararı dikkate alınmayarak götürülmüş ve 30.12.2024 tarihinde nasıl olduğunu bilemediğimiz müvekkilimin bilgisi olmadan 6 günde Azerbaycan vatandaşlığına geçirildiği sonradan öğrenilmiş olup, bu konuda ne babaya ne de Türk hukukuna hiçbir bildirim yapılmamıştır. Çocuğun vatandaşlık statüsü dahi hukuka aykırı şekilde değiştirilmiş, bu süreç gizlenmiştir. Bu yapılan işlem Çocuk haklarına aykırı bir işlemdir.

3. Anne, Daha Önce de Görüşmeleri Engellemiştir:

Anne, çocuğun İzmir'de bulunan kreşi üzerindeki etkisini kullanarak müvekkilimin görüşme haklarını sürekli olarak ihlal etmiş, baskı uygulamış ve çocuğun babasıyla buluşmasını engellemiştir. Ayrıca, işyeri beyanlarına ve ev sahibine yönelik manipülatif söylemlerle babanın güvenilirliğini sarsmaya çalışmış, çocuğun kaçırılması sürecini kolaylaştırmak adına çevresini yanıltmıştır.

4. Babanın Mesleği üzerinden Yapılan itibarsızlaştırma girişimi hukuka aykırıdır:

Haberde müvekkilin mesleğiyle ilgili küçük düşürücü ifadeler yer almaktadır. Bu durum çocuğunun kaçırılmasına karşı yürüttüğü hukuki mücadeleden bağımsız şekilde yalnızca müvekkiliitibarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Müvekkil doktorluk yapmamaktave farklı mesleği itibariyle aktif görev almamakta, yazılım işi ile uğraşmaktadır. Show haberde çıkan yanlış anlaşılma sonucu yazılım mühendisi haberinden sonra aynı gün baba sosyal medya sayfasında halka açık halen sosyal medya profilinde mevcut olan açıklamayı yapmıştır. Karşı tarafın müvekkilin doktor olmadığını sonradan öğrendiğine yönelik ifadeleri hayatın olağan akışına aykırıdır. Doktor veya değil konudan ayrı bir durumile çoçuğun kaçırılması olayı çarpıtılıyor; konu Ayrıca birisinin eşinin ne iş yaptığını bilmemesi sadece Amerikan filmlerinde geçmekte olup, Türkiye'de karşılığına rastlanmamıştır.

5.Şiddet İddiaları Gerçeği Yansıtmamaktadır ve İftiradır:

Haberde müvekkilin eski eşine şiddet uyguladığı öne sürülmüştür. Ancak bu iddiaları destekleyen hiçbir darp raporu, açılmış bir dava veya mahkeme kararı bulunmamaktadır. Daha önce alınan 6284 sayılı kanuna göre uzaklaştırma kararı, fiziksel şiddet gibi yalan beyanlarla çarpıtılarak kamuoyuna sunulmuştur. Babayı toplum önünde karalayarak şiddet yanlısı gibi gösterilmeye çalışılmıştır.

Türk mahkemelerinin müvekkil lehine vermiş olduğu Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin kararaçıkça ihlal edilmekte, kaçırılan çocuğun babasıyla iletişimi tamamen engellenmektedir. İstismara maruz kalan çocuk aynı zamanda ebeveyne yabancılaşma sendromuna maruz bırakılmaktadır. Müvekkil ilgili süreç içerisinde defalarca hastaneye kaldırılmış ölümün eşiğinden dönmüştür.

Tek taraflı olarak, gerçeklere ve hukuka aykırı açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğinden, tarafımızcakamuoyunu aydınlatmak amacıyla ilgili açıklamalar yapılmış olup, sürecin takipçisi olduğumuzu saygıyla kamuoyuna bildiririz.

Erhan Akıncı Vekili

Av. Yakup KANBEROĞLU