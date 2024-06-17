TEM Otoyolu'na giren kaplumbağayı dikkatli sürücü kurtardı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'na giren kaplumbağayı dikkatli sürücü kurtardı

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Beykoz TEM otoyolunda otomobiliyle işe giden 38 yaşındaki Sevil Ara yola çıkan kaplumbağayı fark etti. Otomobilden inerek metrelerce koşan Ara ,araçları durdurarak yoldaki kaplumbağayı ezilmekten son anda kurtardı.

17.06.2024 16:39
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Beykoz TEM otoyolunda otomobiliyle işe giden 38 yaşındaki Sevil Ara yola çıkan kaplumbağayı fark etti. Otomobilden inerek metrelerce koşan Ara ,araçları durdurarak yoldaki kaplumbağayı ezilmekten son anda kurtardı.

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Kavacık mevkiinde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki emlak danışmanı Sevil Ara otomobiliyle işe gittiği sırada yoldaki kaplumbağayı fark etti. Otomobilini emniyet şeridine bıraktıktan sonra kaplumbağayı gördüğü yola doğru koşmaya başladı. Ara bir yandan koşarken, bir yandan da el işaretleriyle trafikteki diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Sevil Ara araçları durdurarak yoldaki kaplumbağayı ezilmekten son anda kurtardı. Kaplumbağayı yoldan alan Ara, otomobiline koyarak güvenli bir yere götürdü. İçleri ısıtan o görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İLK DÜŞÜNCEM BEN BU KAPLUMBAĞAYI KURTARACAĞIM OLDU "

Sevil Ara "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Asya yakasına geçtiğimde otobanın ortasında yolda kaplumbağayı gördüm. Araçlar çok hızlı geçiyorlardı. İlk düşüncem ben bu kaplumbağayı kurtaracağım oldu. Arabamı güvenli bir yere çektim. Aşağıya indim ve koşa koşa kaplumbağaya doğu giderken, bir yandan da el hareketiyle arabaları kaplumbağadan uzak tutmak istedim. Kaplumbağayı aldım ama buralarda bırakacak bir yer yoktu. Bir yere bıraksam tekrar yola çıkıp araç çarpabilirdi. Araştırdım en yakında Ataşehir'de güvenli bir park vardı. Büyük parktı orda yaşasın ve dışarı çıkamaz diye oraya götürdüm "diye konuştu.

"1 HAFTA ÖNCEDE YİNE BİR KAPLUMBAĞAYI KURTARMIŞTIM"

Hacıosman'dan Maslak tarafına geçtiğinde yine yoldaki bir kaplumbağayı kurtardığı söyleyen Ara "1 hafta önceydi, yine arabalar yoldaki kaplumbağa çarpacaklar. Yine kaplumbağayı yoldan aldım ve yeşillikli güvenli bir yere götürdüm. İçim rahat o bakımdan. Biz ailecek hayvanları çok seviyoruz. Ablamın da İran'da küçük bir hayvan barınağı vardı. Ben de bakıyorum kedi, köpek bir sorun yaşasa hemen bir veterinere götürüp tedavisini başlatıyorum. Çünkü biz sadece hayvanlara yardım edebiliyoruz. Bizim onlara rahat bir yaşam sağlamamız gerekiyor" dedi.

TEM Otoyolu\'na giren kaplumbağayı dikkatli sürücü kurtardı

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'na giren kaplumbağayı dikkatli sürücü kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'na giren kaplumbağayı dikkatli sürücü kurtardı - Son Dakika
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