Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı

Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı

Van'da faaliyet gösteren Lokman Hekim Hastanesi'nde bazı ameliyatlara temizlik personelinin sokulduğu iddia edilirken; söz konusu kişinin ameliyattayken çekildiği öne sürülen görüntü de ortaya çıktı.

19.12.2024 19:43
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Van'da faaliyet gösteren Lokman Hekim Hastanesi'nde M.K. adlı temizlik personelinin hastaya ameliyat sırasında müdahale ettiği ve sezaryen işlemi sırasında uzman doktorun asistanı gibi görev yaptığı iddia edildi.

T24'den Ruşen Takva'nın haberine göre, Van Lokman Hekim Hastanesi'ne yönelik iddialar konusunda konuşan aynı hastanede görevli bir çalışan, iddiaları doğruladı.

"İDDİALAR DOĞRU"

Söz konusu çalışan, "İddialar doğrudur. Zaten ismi geçen kişiler bizim tanıdığımız ve diplomasının olmadığını bildiğimiz personel. Hatta bir ameliyat esnasında bunlardan birinin orada tek başına ve uzman doktor yokken işlem yaptıklarına dair kayıtlar bile var" ifadelerini kullandı.

"HASTANE YÖNETİMİ HABERDAR"

Personel ayrıca "Diplomaları olmadığını kendileri de anlatıyordu. Ameliyathane gibi kapalı bir ortamda çalıştıkları için kimse görmeden bunu yapabiliyorlardı. Zaten kendileri diplomalarının olmadığını ama uzun yıllardır doktorlar tarafından o şekilde eğitildiklerini söylüyorlardı. Alaylılar yani. Hastane yönetimi bu durumdan haberdar. Söz konuşu kişi hastane yönetiminin ve müdürlerinin de bildiği bir kişi ve birçok ameliyata giriyor.

Bu ameliyatların arasında bypass, kadın doğum ve özellikle beyin cerrahi ameliyatları var. Bu işlemler sırasında doktora bizzat asistanlık eden elemanlar bunlar. Ayrıca sadece bir kişi değil. Ameliyathane bölümünde bu şekilde çalışan 6 – 7 tane alaylı personel olduğunu biliyoruz. Hatta ameliyathane sorumlusunun dahi diplomasının olmadığını biliyoruz" diye konuştu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Suçlamaları reddeden hastane yönetimi ise temizlik personelinin yönetmelik gereği ameliyathaneye girebildiğini, hastalara müdahalesinin söz konusu olamayacağını, ilgili yönetmelik kurallarına uyulduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak tüm iş ve işlemlerimizi yasaların belirlediği kurallar çerçevesinde yapmaktayız. Bahse konu iddialara istinaden 'Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği' ile ameliyathanede görevlendirilecek personele ilişkin kurallar açık şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddialar doğru değildir" denildi. Hastane yönetiminden, M.K.'nın bu konuda bir eğitimi bulunup bulunmadığına yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

YANLIŞ KAN NAKLİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Aynı hastane, 2023 yılının Nisan ayında da bir hastaya yanlış kan verilmesinden dolayı hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bel fıtığı ameliyatı için hastaneye giden 33 yaşındaki Makbule Kaya, yanlış kan verilmesinden dolayı yaşamını yitirmiş, aile hastane hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sosyal Medya, Ameliyat, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Semih Öz:
    beni türk temizlikçilerine emanet edin 81 2 Yanıtla
  • Galip Karakas:
    memlekette yaşamamız Allaha emanet 74 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    adamdaki rahatlığa bak marangozhanede ahşap cilalıyo sanki işte burası Türkiye :))) 44 5 Yanıtla
  • serkan keskin:
    papua yeni gine de siradan bir gun. 44 2 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Welcome to turkey 38 2 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Ülke sahtekar,yetkisiz ve diploması olmadiğı halde yetkili personellerin olması gerekli yerlerde sahte diploma ve tehdit ile iş ceviren pisliklerle dolu. Onların bu durumunu bilip onlara bu sorumlu yetkileri veren toplumlarda mağdur değil,işbirlikçi sahtekar bireyler ve toplumlardır. 36 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    normaldir diploması olmadan ülkede Cumhurbaşkanı olabiliyorsan 18 4 Yanıtla
  • Enis Şahin:
    Yerde toprakmi var benmi yanlış gördüm 10 0 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Bende çalıştım ameliyathane de, özel ler ucuz olsun diye bu yolu seçiyorlar, ben üniversite mezunu sağlıkçı olduğum halde beni kovdular, o paçavraları göreve devam etti, devlet hastaneleri özellere 5 basar, imkan ve teknik ekip olarak, özel hastane girişindeki fayanslara aldanmayın içerikleri berbat, kullandıkları teknoloji çok eski ,sakın canımızdan olmayan, oralarda tek şey geçer o da daha fazla para kazanmak 8 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    10 15 YILDIR O HASTANEDEYSE BİŞEYLER ÖĞRENMİŞTİR?? 4 0 Yanıtla
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