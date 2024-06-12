Onlarca koyunu kesip kanlarını da sokağa akıttılar! Yabancı uyrukluların yaşadığı mahallede tepki çeken görüntü

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Adana'da kayda geçen görüntülerde kasap dükkanının önündeki kaldırıma yatırılan koyunların hiçbir hijyen tedbiri alınmadan kesildiği anlar tepki topladı. Vatandaşları isyan ettiren görüntülere kulak veren belediye ekipleri ise işletmeyi mühürledi. Ancak iş yerinin kaçak olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmediği öğrenildi.

O ANLARI ÇOK NORMAL BİR DAVRANIŞ GİBİ KARŞILADILAR

Yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak yaşadığı ve adeta başka bir ülkeyi andıran mahalledeki kasap dükkanının önündeki kaldırıma çok sayıda koyunun yatırıldığı ve tek tek boyunlarının kesildiği görüldü. Can çekişen hayvanların kanları oluk oluk yola akmaya başladı. O sırada caddeden geçen yayalar ve sürücüler ise hiçbir şey olmamış gibi geçip gitti.

HİJYENDEN UZAK GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

İnsan sağlığının hiçe sayıldığı ve hiçbir hijyen tedbiri alınmadan yapılan usulsüz kesim işlemi sosyal medyada tepki topladı. Her gün binlerce insanın ayak bastığı sokaklarda kesilen hayvanların temizlikten uzak görüntüleri mide bulandırdı.

İŞLETME ZABITA TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ

Kesim, sağlık açısından risk taşımasının yan sıra çevre kirliliğine de neden oluyor. Kan temizleme işlemi için bir kişinin elindeki hortumla kendince temizlik yaptığı görüldü. Bölgede yaşayan ve bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı ve belediye yetkililerinin bir an önce harekete geçerek artık normalleştirilmiş bu görüntüye bir son vermesini istedi.

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, işletmeyi mühürleyerek kapattı.