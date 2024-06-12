Onlarca koyunu kesip kanlarını da sokağa akıttılar! Yabancı uyrukluların yaşadığı mahallede tepki çeken görüntü - Son Dakika
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Onlarca koyunu kesip kanlarını da sokağa akıttılar! Yabancı uyrukluların yaşadığı mahallede tepki çeken görüntü

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Adana'da yabancı uyruklu kişilerin çoğunlukta olduğu bir mahallede kayda geçen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Kasap dükkanının önündeki kaldırıma yatırılan koyunların usulsüz şekilde kesilerek kanlarının caddeye akıtıldığı görüldü. Kesim işlemi sırasında insan sağlığının hiçe sayıldığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, işletmeyi mühürledi.

12.06.2024 12:57
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Adana'da kayda geçen görüntülerde kasap dükkanının önündeki kaldırıma yatırılan koyunların hiçbir hijyen tedbiri alınmadan kesildiği anlar tepki topladı. Vatandaşları isyan ettiren görüntülere kulak veren belediye ekipleri ise işletmeyi mühürledi. Ancak iş yerinin kaçak olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmediği öğrenildi.

O ANLARI ÇOK NORMAL BİR DAVRANIŞ GİBİ KARŞILADILAR

Yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak yaşadığı ve adeta başka bir ülkeyi andıran mahalledeki kasap dükkanının önündeki kaldırıma çok sayıda koyunun yatırıldığı ve tek tek boyunlarının kesildiği görüldü. Can çekişen hayvanların kanları oluk oluk yola akmaya başladı. O sırada caddeden geçen yayalar ve sürücüler ise hiçbir şey olmamış gibi geçip gitti.

HİJYENDEN UZAK GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

İnsan sağlığının hiçe sayıldığı ve hiçbir hijyen tedbiri alınmadan yapılan usulsüz kesim işlemi sosyal medyada tepki topladı. Her gün binlerce insanın ayak bastığı sokaklarda kesilen hayvanların temizlikten uzak görüntüleri mide bulandırdı.

İŞLETME ZABITA TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ

Kesim, sağlık açısından risk taşımasının yan sıra çevre kirliliğine de neden oluyor. Kan temizleme işlemi için bir kişinin elindeki hortumla kendince temizlik yaptığı görüldü. Bölgede yaşayan ve bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı ve belediye yetkililerinin bir an önce harekete geçerek artık normalleştirilmiş bu görüntüye bir son vermesini istedi.

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, işletmeyi mühürleyerek kapattı.

Onlarca koyunu kesip kanlarını da sokağa akıttılar! Yabancı uyrukluların yaşadığı mahallede tepki çeken görüntü

Cep Telefonu, Adana, PES, Çevre, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Onlarca koyunu kesip kanlarını da sokağa akıttılar! Yabancı uyrukluların yaşadığı mahallede tepki çeken görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser: avrupa Birliği bu görüntüleri görünce Türkiyeyi suriyeyle aynı kefeye koyup ab ye sokmuyor maalesef bu kimin eseri acaba 82 10 Yanıtla
    Sabri İnce: Ferhat ,yabancı üzerinden pay çıkarma. 20 yıl önce ki Türkiye aynı böyleydi. Bak kurban da aynı görüntüleri göreceksin . 14 64 ferhat eser: sabri seninle aynı havayı soluduğum için kendimden utanıyorum 64 6 ferhat eser: sabri evliysen yengeye üzüldüm senin gibi bir kafayla eywah eywah oğlum burası TÜRKİYE CUMHURİYETİ arabistan değil kendine gel kendine 50 5 Sabri İnce: Uslubunu bozanlara misli ile iade ediyorum. 6 19 Cruel Runeblue: sabri kendine gel dübürden girerler adama 14 2
  • Atilla Güner: yabanci uyruklu? Suriyeliler diyemiyorsunuz. 35 0 Yanıtla
    Fayton Faytoncu: Suriyeliler yokkende böyleydi ) onları bahane etmemize gerek yok 12 17
  • Fayton Faytoncu: Yabancılara sallayip durmayalim kusura bakmayın yabancılar yokken de boyleydik. Onları bahane etmemize gerek yok ! 9 22 Yanıtla
  • ilker bolat: katranı kaynatsan olur mu şeker? 14 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Onlarca koyunu kesip kanlarını da sokağa akıttılar! Yabancı uyrukluların yaşadığı mahallede tepki çeken görüntü - Son Dakika
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