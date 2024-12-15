Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın TBMM'deki konuşmasında ilginç anlar yaşandı. AK Partili milletvekilleri Bakan Göktaş'ı sık sık alkışlarla desteklerken, muhalefet sıralarından tepki sesleri yükseldi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM kürsüsünde açıklamalarda bulundu.
Bakanlığının yıl içindeki faaliyetlerini anlatan Bakan Göktaş'ın konuşması sırasında TBMM'de ilginç anlar yaşandı. AK Parti sıraları Bakan Göktaş'a sık sık alkışlarla ve "bravo" diyerek destek verdi. Muhalefet sıralarından ise Bakan Göktaş'a tepki sesleri yükseldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, Bakan Göktaş'ı duymak zor oldu - Son Dakika
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