Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, Bakan Göktaş'ı duymak zor oldu - Son Dakika
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Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, Bakan Göktaş'ı duymak zor oldu

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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bakanlığın yıl içindeki faaliyetlerini anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın konuşması esnasında ilginç anlar yaşandı. AK Parti sıraları Göktaş'ı sık sık ''bravo'' diye bağırarak desteklerken, muhalefet sıralarından ise tepki sesleri yükseldi.

15.12.2024 22:38
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın TBMM'deki konuşmasında ilginç anlar yaşandı. AK Partili milletvekilleri Bakan Göktaş'ı sık sık alkışlarla desteklerken, muhalefet sıralarından tepki sesleri yükseldi.

BAKAN GÖKTAŞ'IN TBMM'DEKİ KONUŞMASINDA İLGİNÇ ANLAR

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM kürsüsünde açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ DESTEKLEDİ, MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Bakanlığının yıl içindeki faaliyetlerini anlatan Bakan Göktaş'ın konuşması sırasında TBMM'de ilginç anlar yaşandı. AK Parti sıraları Bakan Göktaş'a sık sık alkışlarla ve "bravo" diyerek destek verdi. Muhalefet sıralarından ise Bakan Göktaş'a tepki sesleri yükseldi.

Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, Bakan Göktaş\'ı duymak zor oldu

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, Bakan Göktaş'ı duymak zor oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Çelikk:
    CHP Her yerde Kendini Gösteriliyor Ne Yazık ki Hiç Birşey Yapamıyor 28 102 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu:
    Bu kişi bi ara sudem meliss adıyla yazıyordu. Şimdi çelikk oldu. Kendine sövdürmek için uğraşıyor. 23 5
    Çelikk:
    Zorunuza mı gidiyor sizlerin 3 20
    Çelikk:
    hiç birşey yapamıyorlar boş 9 9
    Çelikk:
    fazla konuşma Enver 1 8
  • Sema Kircali:
    bravo bakanım en son 5 tane güzeller güzeli yavrularımızı koruyamadnz yanarak vefat ettiler başarılqrınızın devamınj dilerim 65 21 Yanıtla
    Süper Çocuk:
    Tamam Sema senin evlatlarını devlet zorla elinden alsın, olur mu? 5 22
  • Serkan Genç:
    7 niz 7 niz doymadınız 63 16 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Zafer Partisi diyorum baska da bisey demiyorum. 25 24 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Beşar esadı eleştiriyolat kendileride bakanlığa akrabalarını koyuyor 31 7 Yanıtla
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