Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, Bakan Göktaş\'ı duymak zor oldu

Çelikk:

CHP Her yerde Kendini Gösteriliyor Ne Yazık ki Hiç Birşey Yapamıyor

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Ender Kervancıoğlu: Bu kişi bi ara sudem meliss adıyla yazıyordu. Şimdi çelikk oldu. Kendine sövdürmek için uğraşıyor. 23 5

Çelikk: Zorunuza mı gidiyor sizlerin 3 20

Çelikk: hiç birşey yapamıyorlar boş 9 9