Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim - Son Dakika
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Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in Narin Güran davası için duruşma salonuna alınması içeriye sokulmayan avukatların tepkisine neden oldu. Adliye koridorlarında durumu protesto eden çok sayıda avukat "Gülben dışarı, avukatlar içeri" sloganları atarken ünlü şarkıcı kendisine yönelik tepkilere X hesabından yanıt verdi. Gülben Ergen "78 gündür içselleştirdiğim Narin kızımızın davasına sahip çıktım. Gece yarısı mezarını ziyaret ettim. Ünümle burada değilim. Ünlüler böyle yapmaz zaten" dedi.

07.11.2024 15:49
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı.

4 SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Tutuklu bulundukları cezaevlerinden getirilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran, duruşma salonunda hazır bulundu.

GÜLBEN ERGEN SALONA ALINDI

Dava öncesinde yaşanan bir olay ise gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen uzun süredir takip ettiği ve paylaşımlarıyla gündemde tuttuğu Narin Güran davasının ilk duruşması için salona alındı.

ADLİYE KORİDORLARI SLOGANLARLA İNLEDİ

Polis barikatı nedeniyle çok sayıda gazeteci ve STK ile birlikte salona alınmayan avukatlar ise bu duruma tepki göstererek "Gülben dışarı, avukatlar içeri" sloganları attı. Adliye koridorlarında yaşanan gerginliğe ilişkin o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ÜNLÜ SANATÇIDAN TEPKİLERE YANIT GELDİ

Tepkilerin ardından X hesabından açıklama yapan Gülben Ergen "Elbette evden klavye başı kahramanlığı yapmayıp, bir gece öncesinden sahaya geldim! 78 gündür içselleştirdiğim Narin kızımızın davasına sahip çıktım. Gece yarısı mezarını ziyaret ettim. Ün'ümle burada değilim! Ünlüler böyle yapmaz zaten :) Vicdanım, merhametim, anneliğim, derneğim @CocuklarGulsun diye sorumluluklarım gereği buradayım! Kimlik belgemi de, Adli Sicil belgemi de günler öncesinden teslim ederek ve izin alarak" dedi.

Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim
Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim

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Son Dakika 3.Sayfa Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    Sanamı kaldı herşeye atılıyorun 0 0 Yanıtla
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