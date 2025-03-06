Terör örgütü PKK'nın yaraladığı astsubay 14 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'nın yaraladığı astsubay 14 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

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2011 yılında terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan ve 14 yıldır bitkisel hayatta bulunan Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, önceki gün hayatını kaybetti. Çınar, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

06.03.2025 15:56  Güncelleme: 16:13
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli iken 2011 yılında girilen çatışmada yaralanan ve o tarihten bu yana bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, dün hayatını kaybetti. Çınar için bugün Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

EŞİ VE KIZI YIKILDI

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, komutanlar ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Çınar'ın cenazesi toprağa verildi. Tören sırasında Çınar'ın eşi ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı.

Terör örgütü PKK'nın yaraladığı astsubay 14 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
Terör örgütü PKK'nın yaraladığı astsubay 14 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
Terör örgütü PKK\'nın yaraladığı astsubay 14 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Terör örgütü PKK'nın yaraladığı astsubay 14 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Tufan zeki Ceki:
    devlet bahceliyi şehit cenazeleri ne bekliyoruz 223 31 Yanıtla
  • Rasit Tok:
    14 yıl,,, sen git şimdi o ailenin 14 yıl ne çektiğini bir sor bakalım anlatabilecekler mi 232 3 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    14 sene bitkisel hayat ve PKK ile anlaşmalar yapılan bu rezil zamanlarda Şehadet. Cenabı Hakk'ın bu bir uyarısı mı, hatırlatması mı şehitlerimizi acaba. Şehit Kıdemli Başçavuşumuza Cenabı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum Mekanı cennet olsun. 139 3 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Allah yakınlarına sabır versin 123 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Apo dan medet umanlar...... Gidin sorun bu şehidin ailesine bakalım size ne diyecek. 118 2 Yanıtla
  • SELO:
    ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞAALLAH BU TERÖR ÖRGÜTÜ BİTMEK ÜZERE BİRAZ DAHA SABIR DEVLETİN OY KAYBETMEK UĞRUNA ÇÖZMEYE ÇALIŞTIĞI ŞU DÖNEMDE ÇÖZÜLMESİNİ İSTEMEYENLERE VERSİN BÖYLE ACILARI PARTİ LİDERİ OLUR OLMAZ DEM EŞBAŞKANININ ELİNİ ÖPMEYE GİDENLER ŞİMDİ DEVLET BAHÇELİYİ ELEŞTİRİYOR. 7 103 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    ahmeti mehmeti ayşe yi ölmeden mezara koyuyorlar askeri 14 yıl fişını çekmeden bakıyorlar valla bravo kahraman doctorlarımıza vatan sevdası böyle birsey akıl işi değil babası 10 yıl yaşasa fişını çeker millet doctor 14 yıl vay be 28 73 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    14 yıl bıtkısel hayat ve ona bakan insanlar gerçekten cennetlık insanlar başsaglıgı dılerım 78 1 Yanıtla
  • 2495azizz:
    ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN. 55 0 Yanıtla
  • Yaban gülü:
    nasıl güzel değil mi 14 yıl koca 14 yıl baktım 14 ay mı 14 gün mü 14 yıl O acıyla yaşamışlar ve şimdi kalkmışlar Bir takım şeyler yapıyorlar Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin 48 0 Yanıtla
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