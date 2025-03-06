Terör örgütü PKK\'nın yaraladığı astsubay 14 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

Mesut Zafer:

14 sene bitkisel hayat ve PKK ile anlaşmalar yapılan bu rezil zamanlarda Şehadet. Cenabı Hakk'ın bu bir uyarısı mı, hatırlatması mı şehitlerimizi acaba. Şehit Kıdemli Başçavuşumuza Cenabı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum Mekanı cennet olsun.