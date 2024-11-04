Terör örgütü yandaşları, Esenyurt\'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler

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Wanda\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz terör soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklandı. Özer'ın yerine kayyum atanırken, yeni kayyum haberleri geldi. DEM Partili Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanarak belediye başkanlarının görevlerine son verildi.

ESENYURT'TA ORTALIK KARIŞTI

Kayyum kararları nedeniyle İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin başta olmak üzere birçok ilde protesto gösterisi düzenlendi. Protestoların ana noktalarından birisi de Esenyurt oldu. Esenyurt'ta toplanan çoğu DEM Partili kalabalık grup, sokaklarda yürüyüşe geçti.

ÇÖP KONTEYNERLERİNİ ATEŞE VERDİLER

Terör örgütü yandaşları, kayyum atamalarını bahane edip Esenyurt sokaklarını savaş alanına çevirdi. Çöp konteynerlerini devirip ateşe veren protestocular, Kürdistan sloganları attı.

TERÖR PROPAGANDASINA POLİS İZİN VERMEDİ

Terör propagandasına izin vermeyen polis gruba müdahale etti. Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, gözaltına alınanların olduğu belirtildi.