Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler - Son Dakika
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Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler

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Esenyurt'ta belediyelere yönelik kayyum kararlarını protesto bahanesiyle sokağa inen terör örgütü yandaşları, ilçeyi savaş alanına çevirdi. Kürdistan sloganları atan protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Çöp konteynerlerini devirip ateşe veren protestoculardan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

04.11.2024 23:27
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İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz terör soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklandı. Özer'ın yerine kayyum atanırken, yeni kayyum haberleri geldi. DEM Partili Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanarak belediye başkanlarının görevlerine son verildi.

ESENYURT'TA ORTALIK KARIŞTI

Kayyum kararları nedeniyle İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin başta olmak üzere birçok ilde protesto gösterisi düzenlendi. Protestoların ana noktalarından birisi de Esenyurt oldu. Esenyurt'ta toplanan çoğu DEM Partili kalabalık grup, sokaklarda yürüyüşe geçti.

ÇÖP KONTEYNERLERİNİ ATEŞE VERDİLER

Terör örgütü yandaşları, kayyum atamalarını bahane edip Esenyurt sokaklarını savaş alanına çevirdi. Çöp konteynerlerini devirip ateşe veren protestocular, Kürdistan sloganları attı.

TERÖR PROPAGANDASINA POLİS İZİN VERMEDİ

Terör propagandasına izin vermeyen polis gruba müdahale etti. Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

Terör örgütü yandaşları, Esenyurt\'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler

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Son Dakika 3.Sayfa Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Celil Başer:
    CHP sevinsin bunu istiyorlardı 124 47 Yanıtla
  • Behzat null:
    Ahmet ÖZER CHP'li değil miydi? HDP niye sokağa döküldü. 123 19 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    ateş olmayan yerden duman çıkmaz demekki PKK ya destek veriyormuski tutuklandı yandaşları sokaklara çıktı. 121 16 Yanıtla
  • memo emo:
    Halkın oylarını hiçe sayın,sonra ortalığı karıştırdılar deyin. 28 92 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Yüz verirsen yetime kalkar ….. 83 20 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    ne diyolarmış. kürdistanmı orası neresi kıcımın kenarııı 67 18 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    HEPSİNİ TESPİT EDİP SINIR DIŞI RDİN 70 11 Yanıtla
  • harun 8071:
    2016 önceki fetö cü emniyet, tsk yok. Ayağınızı denk alın. 62 12 Yanıtla
  • Hasan Keleş:
    Devlette bunlara izin veriyor aferin ???????????????????? 16 31 Yanıtla
  • Natalie Irak:
    Dinsizin hakkından, imansız gelir. 27 4 Yanıtla
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