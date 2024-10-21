15 Temmuz hain darbe girişimin 1 numaralı ismi terörist elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gelişmeyi yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ terör örgütüne yakın internet siteleri de doğruladı.
Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi gören elebaşı Gülen'in ölümü sonrası geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir görüntü yeniden gündeme geldi.
Bir araba içerisinde şoförü ile beraber görüntülenen Fethullah Gülen'in siyah kazak giydiği ve gözlerinin şiş olduğu görülmüştü. Gülen'in bakışlarındaki donukluktan demans hastalığının iyice ilerlediği anlaşılırken, söz konusu video alay konusu da olmuştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu - Son Dakika
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