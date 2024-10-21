Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu

Geniş Video İzle

Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü haberi sonrası geçen ay servis edilen ve hastalığının iyice ilerlediğini gözler önüne seren görüntü yeniden gündeme geldi.

21.10.2024 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz hain darbe girişimin 1 numaralı ismi terörist elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gelişmeyi yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ terör örgütüne yakın internet siteleri de doğruladı.

ELEBAŞININ ÖLÜMÜ SONRASI GÜNDEME GELDİ

Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi gören elebaşı Gülen'in ölümü sonrası geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir görüntü yeniden gündeme geldi.

VİDEO ALAY KONUSU OLDU

Bir araba içerisinde şoförü ile beraber görüntülenen Fethullah Gülen'in siyah kazak giydiği ve gözlerinin şiş olduğu görülmüştü. Gülen'in bakışlarındaki donukluktan demans hastalığının iyice ilerlediği anlaşılırken, söz konusu video alay konusu da olmuştu.

Teröristbaşı Gülen\'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu

Politika, 3-sayfa, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Kaho Kroyf:
    sıra Erdoğan ve Bahçeli de 62 98 Yanıtla
  • Muhammed Ali asaf Özcan:
    Surat var meymenet yok Nur yoook zifiri karanlık yarabelalemin ???? 67 2 Yanıtla
  • ömer duman:
    Türk Devleti'nin aleyhine kim en ufak bişey yaparsa sonu bundan beter olsun Rabbim birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. ateşi bol olsun bakalım yaptiklarinin hesabını verebilecek misin 61 2 Yanıtla
  • ismahan yildiz:
    Ateşi bol olsun ohhhhhh 45 3 Yanıtla
  • özgür Akdeniz:
    Ateşin. bol olsun... 45 2 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Öldü demeyin.. galaxy liderimizin kankası telef oldu diyin 33 13 Yanıtla
  • Selim Han:
    Ateşi bol olsun 34 2 Yanıtla
  • Ders Olsun:
    Oh çok şükür kurtulduk insAllah haber doğrudur bunlar öldu deyip başka ulkeyede kaçırırlar bunlardan herşey beklenir 29 2 Yanıtla
  • Mahmut:
    Her sey çok guzel olacak….. 27 2 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    ateşin bol olsun. yeğenin de iyi makineymiş 27 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:29:19. #1.11#
SON DAKİKA: Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.