THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti - Son Dakika
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THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti

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Yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

22.11.2024 21:45
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İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY'DEN İPTAL KARARI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da ki uçuş iptallerinin ardından Türk Hava Yolları (THY)'de İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir" dedi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden itibaren batısından başlayarak, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

AKOM DA UYARDI

AKOM, İstanbul genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren ise sağanak beklendiğini bildirerek; olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

    THY, İstanbul Havalimanı\'ndan 38 seferini iptal etti

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    Son Dakika 3.Sayfa THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (6)

    • Deniz Öztürk:
      Zaten söylemişlerdi orada havalimanı olmaz rüzgar alanı diye ama dinleyen olmadı malesef bilimin dışında yaşayan tek ülke biziz sonrası afrika)) 41 58 Yanıtla
    • Çelikk:
      Allah yardımcıları olsun Pilotların Zorlu hava şartları malum 42 1 Yanıtla
    • Şahin Aksu:
      sağlık olsun 19 3 Yanıtla
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