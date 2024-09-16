THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu

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İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya uçmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın bir yolcusu iddiaya göre yer nedeniyle kabin görevlileri ile tartıştı. Ağza alınmayacak küfürlerle kabin görevlilerine hakaret eden yolcu sakinleşmeyince uçak içine polis çağırıldı.

"BOŞ KONUŞMAYIN"

O anlar diğer yolcular tarafından kayda alınırken polise ve kabin ekibine hakaret eden şahıs "Beni tutamazsın benim 10 tane fabrikam var. Boş konuşmayın" dedi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

"BEKLENEN SON"

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından "Beklenen son…" başlığıyla kabin ekibine zorluk çıkan yolcu B.G'nin havalimanından çıkarıldığı anların güvenlik kamera görüntüsünü paylaştı.