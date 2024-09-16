THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu - Son Dakika
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THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu

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İstanbul-Londra uçuşunda bir yolcu iddialara göre yer nedeniyle tartıştığı kabin ekibine hakaret edip "Beni tutamazsın benim 10 tane fabrikam var. Boş konuşmayın" diye bağırdı. Ağza alınmayacak küfürlerle uçağa da zarar veren şahısla ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcunun indirildiğini ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise B.G.'nin havalimanından çıkarılma anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

16.09.2024 08:21  Güncelleme: 08:32
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İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya uçmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın bir yolcusu iddiaya göre yer nedeniyle kabin görevlileri ile tartıştı. Ağza alınmayacak küfürlerle kabin görevlilerine hakaret eden yolcu sakinleşmeyince uçak içine polis çağırıldı.

"BOŞ KONUŞMAYIN"

O anlar diğer yolcular tarafından kayda alınırken polise ve kabin ekibine hakaret eden şahıs "Beni tutamazsın benim 10 tane fabrikam var. Boş konuşmayın" dedi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

THY uçağında gergin anlar! Kabin ekibine 'Beni tutamazsın benim 10 tane fabrikam var' diye bağırdı

"BEKLENEN SON"

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından "Beklenen son…" başlığıyla kabin ekibine zorluk çıkan yolcu B.G'nin havalimanından çıkarıldığı anların güvenlik kamera görüntüsünü paylaştı.

THY uçağında gergin anlar! Kabin ekibine 'Beni tutamazsın benim 10 tane fabrikam var' diye bağırdı
THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu

Güvenlik Kamerası, Davut Gül, İstanbul, 3-sayfa, Londra, Ulaşım, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa THY uçağını karıştıran maganda! 'Benim 10 fabrikam var' deyip kabin ekibine küfürler savurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mustafa Yurdakul:
    ben sana 10 fabrika sahibi olamazsin demedim ADAM olamazsın dedim !!.. 358 1 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    İlk 6 ay anne sütünün önemini bir kez daha anladık. 231 7 Yanıtla
  • Beyler Beyi:
    Girdim ilim meclisine eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep illa edep. 141 5 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    adamın yerini değiştirin dediğiniz olmadı diye bide siz haklı olun Vaybe güzelmiş 16 127 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yaprağı yemiş 88 9 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Adam buyuk 10 fabrika ozaman ozel uçak al 71 2 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Allah polislere sabır versin 61 1 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    amerika poisinin gözünü seveyim direk dalıyor ne kadar kibirli 55 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Ayı desen ayıya hakaret olur.ayı sevimli ve akıllı.ama hala biz insan muamelesi yapıyoruz kanunen iste.neden istiyoruz yasalar değissin.sosyopatlar için. 48 2 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Uçan garsonu kızdırmışlar 16 31 Yanıtla
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