THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Londra seferi öncesinde yerinin değiştirildiğini iddia ederek kabin memurlarıyla tartışarak kriz çıkaran ardından da uçağın duvarlarına vurarak kabin memurlarına hakaret eden B.G. tutuklandı.

"BANA DOKUNAMAZSIN, 10 TANE FABRİKAM VAR"

THY'nin İstanbul-Londra seferini gerçekleştirecek uçağında rutin bir işlem nedeniyle yolcu B.G.'nin arka sıradaki koltuğa geçmesi istendi. B.G. ise bunun üzerine kabin ekibine saldırgan tavırlar sergileyerek hakaret etti. Polis çağrılmasına rağmen sakinleşmeyen yolcu "Bana dokunamazsın, benim 10 tane fabrikam var" ifadeleriyle gündeme geldi. THY Basın Müşaviri Yahya üstün yolcunun kara listeye eklendiğini ve uçağa maddi hasar verdiği için hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

TUTUKLANDI

THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. kara listeye alınmıştı. B.G. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. B.G. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.