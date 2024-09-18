THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı - Son Dakika
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THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı

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THY'nin İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolculara karşı saldırgan tavırlar sergileyen ve hakaret eden B.G., Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

18.09.2024 01:57  Güncelleme: 02:12
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Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Londra seferi öncesinde yerinin değiştirildiğini iddia ederek kabin memurlarıyla tartışarak kriz çıkaran ardından da uçağın duvarlarına vurarak kabin memurlarına hakaret eden B.G. tutuklandı.

"BANA DOKUNAMAZSIN, 10 TANE FABRİKAM VAR"

THY'nin İstanbul-Londra seferini gerçekleştirecek uçağında rutin bir işlem nedeniyle yolcu B.G.'nin arka sıradaki koltuğa geçmesi istendi. B.G. ise bunun üzerine kabin ekibine saldırgan tavırlar sergileyerek hakaret etti. Polis çağrılmasına rağmen sakinleşmeyen yolcu "Bana dokunamazsın, benim 10 tane fabrikam var" ifadeleriyle gündeme geldi. THY Basın Müşaviri Yahya üstün yolcunun kara listeye eklendiğini ve uçağa maddi hasar verdiği için hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

TUTUKLANDI

THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. kara listeye alınmıştı. B.G. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. B.G. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.

THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa, İstanbul, 3-sayfa, Londra, Ulaşım, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • ahmet bayrak:
    10 tane fabrikanı münasip yerine sok.. 394 15 Yanıtla
  • Hasan Fedai:
    Çok gerilmiş, inşallah karakolda yumuşatmışlardır 322 14 Yanıtla
  • okan köksoy:
    Aynı şekilde sağlıkta şiddet yapanda kara listeye alınmalı ve belirli bir süre sağlık hizmeti alamamalı 147 86 Yanıtla
  • Gakko 23:
    İyi yapmışlar şimdi 100 bin tl hasar ödesin aklı başına gelir 166 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    genellıkle toplum tepkısınden dolayı 1 hafta kadar alıp bırakıyorlar galıba,daha önce örneklerı oluyordu,en fazla 1 ay ama o kadar olmaz herhalde 144 7 Yanıtla
  • İbrahim Karaalp:
    10 fabrikası varmış, gaydası olmadı mıııı 124 10 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    POVER TÜRK :) manyak herif. kabahat seni o uçağa alanda 121 8 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Tüm yorum yapanlar : adamın tepki verme şekli çok yanlış. ama birde şu açıdan bakın bırakıın uçağı..bir belediye otobısünde bindiniz ön tarafta bir yere oturdunu,z ve size buradan kalkın arkaya oturun dediler sizde sebebini sordunuz size rutin bir işlem dediler ne yapardınız 75 34 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bu yolcunun yaptığı çok yanlış bi davranış etik değil Thy gibi bi kurumun satılan biletin bi başkasına satması daha daha yanlış ve kurumun itibarını sarsan bi durum ki bi koltuğu 2, kişiye sat 1. Koltuk sahibine yapılmış hakarettir 72 24 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    O rutin işlem nedir.? adama ön sıradan bilet aldığı hàlde arkaya geç nasıl denilir. rutin ne? 71 16 Yanıtla
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