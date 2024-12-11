THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım düştü! - Son Dakika
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THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım düştü!

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THY'nin İstanbul-Abu Dabi, Pegasus'un İstanbul-Çukurova uçuşunu yapan uçaklara kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etmesi sonucu her iki uçak da İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Pilotlar anonsla yolcuları bilgilendirirken yıldırım düşmesi sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

11.12.2024 09:46
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İstanbul'da yağışlı ve fırtınalı hava, uçuş seferlerini olumsuz etkiledi. Hava Sosyal Medya'nın aktardığı bilgilere göre, THY'nin TK868 sefer sayılı İstanbul-Abu Dabi uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Yıldırım sonrası yaşananları yolculara açıklayan kaptan pilot, kontrol amacıyla uçağın İstanbul'a döndüğünü duyurdu.

THY'DEN SONRA PEGASUS UÇAĞINA DA YILDIRIM DÜŞTÜ

THY uçağından sonra Pegasus'un İstanbul- Çukurova seferini gerçekleştiren uçağına da kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bu durum üzerine pilotlar, uçağın incelenmesi için Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dönme kararı aldı. Uçaktan indirilen yolcular yeni tahsis edilen uçağa alındı.

Yıldırım düşmesi sonucu her iki uçakta da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım düştü!

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Son Dakika 3.Sayfa THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım düştü! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Aydıner:
    Allah korumuş. Çukurovada da bi uğursuzluk var öncesinde de sorun olmuştu 1 1 Yanıtla
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