Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

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Tiflis'te trajik bir kaza yaşandı: 24 yaşındaki Moskovalı Arina Glazunova, gece eğlencesi sırasında alt geçitten düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşıyla şarkı söylerken son anları videoya yansıdı. Hastanede kafa ve boyun yaralanması nedeniyle öldü. Ayrıca Rusya'da bir ayı saldırısında iki kişi öldü, 35 köpek telef oldu. Bu olaylar, insan yerleşimleri ve vahşi doğanın kesiştiği bölgelerdeki tehlikeleri vurguladı. Yetkililer, bu alanlarda yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

02.10.2024 14:32  Güncelleme: 14:43
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Moskovalı 24 yaşındaki Arina Glazunova, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gece eğlencesi sırasında trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay, Arina'nın arkadaşıyla birlikte şarkı söyleyip dans ettiği sırada yaşandı ve son anları ürkütücü bir videoya kaydedildi.

Cuma günü çekilen görüntülerde Arina, Rus erkek grubu Hunger Boys'un "Son Kez" adlı hit şarkısına eşlik ederek kaldırımda yürüyor. Arkadaşının telefonuna bakarken nereye gittiğine dikkat etmeyen Arina, "Hayır, seni beklemiyorum, ama bil ki son kez sevdim, son kez" sözlerini söylüyor.

Bu sözleri tekrarlarken telefon arkadaşına dönüyor ve Arina'nın alt geçidin kenarından baş aşağı düştüğünü gören arkadaşının gözleri dehşetle açılıyor. Arina'nın çığlıkları duyuluyor, ardından ekran kararıyor ve klip panik içindeki arkadaşlarının sesleriyle sona eriyor.

Yerel medya, Arina'nın hastaneye kaldırıldığını ancak kafa yaralanması ve boyun kırılması nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Düştüğü yerin fotoğrafları, beton merdivenlere açılan diz yüksekliğinde bir duvar olduğunu gösteriyor.

Bu arada Rusya'da, öfkeli bir ayının eve girerek bir baba ve oğlunu öldürdüğü haberi geldi. Primorsky bölgesindeki Luchegorsk'ta yaşanan olayda, 87 ve 56 yaşlarındaki iki kişi hayatını kaybetti. Aynı ayının bir gün önce yakındaki bir köpek barınağında 35 köpeği öldürdüğü bildirildi.

Bu olaylar, vahşi doğa ile insan yerleşimlerinin kesiştiği bölgelerde yaşanan tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bu tür alanlarda yaşayan insanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Tiflis\'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Gürcistan, Güvenlik, 3-sayfa, Tiflis, Dünya, Rusya, Kaza, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tiflis'te arkadaşı ile şarkı söyleyerek video çeken genç kız, alt geçit boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ensar Aktaş:
    Böyle alt geçit mi olur tuzak gibi, kimsenin aklı ermiyor mu oraya demir vs takmaya 57 1 Yanıtla
  • Mesut Yıldız:
    Bu nasıl alt geçit önlem nerede ? Korkuluk olması gerekiyor yetişkinlerde düşebilir çocuklar için dahada tehlikeli 32 0 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    yolda yürürken telefondan başka hiç bir şeye bakmayan insanlarla dolu.. . 18 6 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    Böyle bor yerin etrafında nasıl koruma korkulukları olmaz.Kesin bu olaydan sonra yapılır.Zaten birşey yapılması için bu memlekette birilerinin canı yanması gerekiyor. 17 1 Yanıtla
  • AyYiLdiZ kilimci:
    arkadaslar bu olaylar turkiyede degil yurt disinda bulgaristanda olmus bunuda turkiyeye mi bagliyosunuz kesin bizimliler uapmamistir ???? 10 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yorumlara bakıyorum'da olayın bazısı ülkemizde bazısı Bulgaristan'da olduğu'nu düşünerek yorum yapmışlar arkadaşlar Tiflis Gürcistan'ın başkenti haberi okumadan yorum yapmayın komik oluyor.))) 9 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    Bu bazı gençlerin ana babası yok mu? tiktok rezalet 2 1 Yanıtla
  • sait turk:
    Yahu Arkadaşlar TİFLİS diyor, TİFLİS, ayrıca bu telefon yüzünden ölen ilk kişi değil, kulaklık takan, tiktok yapan çok kişi var 2 0 Yanıtla
  • Furkan GÖkhan Güsar:
    1. SAĞDAN SOLDAN İKİ ADIMLA ALT GEÇİDE ULAŞILABİLEN BİR YÜKSEKLİTE ETRAFINDA KORKULUK OLMASI LAZIM. 2. YAV ARKADAŞ TELEFONA DALIP GİTMEDEN 10 SN ÖNCE ÖNÜNE BAKIP YÜRÜYOSUN NASIL GÖRMÜYOSUN O GEÇİDİ. NASIL BİR DİKKATSİZLİKTİR ARKADAŞ ÇEVRENDE İNSANLARDA VAR GÖZ GÖRE GÖRE GİTTİ KIZ. 1 0 Yanıtla
  • şemsettin kalkan:
    Onlarında kırosu var demek 1 0 Yanıtla
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