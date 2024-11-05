TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi

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İngiltere'de yaşanan trajik olayda, ruh sağlığı sorunları nedeniyle hastanede tedavi görürken hayatına son veren 20 yaşındaki TikTok fenomeni India Walker-Flynn'in annesi, hastane personeliyle ilgili şok edici gerçekleri ortaya çıkardı.

150 bin takipçisi olan ve ruh sağlığı konusunda farkındalık videoları çeken India'nın annesi Victoria Walker, "Kızımın hastanedeyken bile sınırsız sosyal medya kullanmasına izin verildi. Daha da kötüsü, hastane çalışanları hastalarla TikTok videoları çekiyordu. Bu kabul edilemez bir durum" dedi.

Hastane yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastaların aileleriyle iletişimde kalabilmeleri için sosyal medya kullanımına izin veriyoruz, ancak risk değerlendirme süreçlerimizi yeniden gözden geçireceğiz" dedi.

Anne Victoria son olarak şunları söyledi: "Kızım dünyayı gezmek, kendi işini büyütmek istiyordu. Sadece 20 yıl yaşadı ama o bile macera doluydu. Çok erken kaybettiğimiz bir ışıktı o..."

Bu trajik olay, ruh sağlığı kurumlarında sosyal medya kullanımının denetlenmesi ve hastaların daha yakından takip edilmesi gerektiği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.