TikTok fenomenleri Çağla ile Cansu sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kavgada Cansu Çağla'yı vururken, olay anı TikTok'ta canlı yayınlandı.
TikTok'ta yaşanan skandal olaylara bir yenisi eklendi. TikTok fenomeni olan Çağla ve Cansu arasında kavga çıktı. "Erkek muhabbeti" nedeniyle çıktığı öğrenilen kavganın dozu gittikçe arttı. Açtığı canlı yayında Çağla'ya çok ağır küfürler eden Cansu, Çağla'yı sokağa davet etti.
Sokak ortasında bir araya gelen ikilinin kavgasında silah patladı. Yanındaki silahı çeken Cansu, Çağla'yı vurdu. Yaralanan Çağla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırı TikTok'ta canlı yayınlandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › TikTok fenomenleri Çağla ve Cansu Arasında 'erkek' kavgası: Canlı yayında silahla vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?