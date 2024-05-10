Bir TikTok kullanıcısının tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.
Gece kulübünden video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, "Bu anneannenizi gece kulübüne götürmeniz için bir işaret" yazdı.
Çelik'in TikTok hesabından paylaştığı o görüntüler kısa sürede binlerce görüntülenme ve yorum aldı. Görüntülere bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken bazıları ise destek verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekerlekli Sandalyedeki Anneanne Gece Kulübüne Götürüldü - Son Dakika
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