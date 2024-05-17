TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı

3.Sayfa

NE OLMUŞTU?

TikTok'ta açtığı canlı yayında bir kadınla konuşan S.G., kızının gözünün yükseklerde olduğunu belirterek şu skandal ifadeleri kullanmıştı: "Villalar, Parisler, havuzlar. Benim kızımın hayali bu aşkım. Yarın bir gün 15 yaşında patlattırır o. Benim kızım hiç iyi değil. Ben bunu kaynanama da söyledim. 'Senin torunun 15 yaşında kendine Instagram'da bir p*ç bulur kaçar' dedim. Ben bunu ikna edemiyorum. Gözü villada, havuzlarda, yüksek mertebelerde. Bildiğin gibi p*ç değil. S**sinler öldürsünler ne yapayım. Ben kendi gençliğimi s**tim bu çocuk için."

Görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken vatandaşların ihbarı sonrası harekete geçen polis ekipleri kadını canlı yayın yaptığı sırada gözaltına almıştı.