Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma - Son Dakika
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Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

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TikTok'ta paylaşılan ve bir anaokulunda küçük çocuğa yönelik uygunsuz görüntüler içeren video büyük tepki çekti. Ağrı Valiliği, görüntülerdeki kişinin 17 yaşında olduğunu, öğretmen olmadığını ve özel bir anaokulunda çalıştığını açıkladı. Şüpheli gözaltına alınırken, okul hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

13.05.2025 10:10
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TikTok'ta paylaşılan mide bulandırıcı görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Ağrı'daki bir özel anaokulu oldu. Küçük bir çocuğa yönelik uygunsuz davranışların yer aldığı video sosyal medyada infial yaratırken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ağrı Valiliği, kamuoyunun tepkisi üzerine bir açıklama yayımlayarak, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Basın ve sosyal medyada paylaşılan, küçük çocukları içeren uygunsuz görüntüler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekli görülmüştür" denildi.

ŞÜPHELİ 17 YAŞINDA

Yürütülen çalışmalar sonucu görüntülerdeki kişinin 17 yaşında olduğu, öğretmenlik unvanı taşımadığı ve olayın bir özel anaokulunda gerçekleştiği tespit edildi. Valilik, şahsın gözaltına alındığını ve hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

OKUL HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandalın yaşandığı özel anaokuluna ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından idari soruşturma da başlatıldı. Olay, eğitim kurumlarında denetimin ve personel güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Ağrı Valiliği, Sosyal Medya, 3-sayfa, Güncel, Eğitim, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • islam Bulut null:
    neresi 17 yalanını skm 17 lik şeftaliye benzemiyor ki 52 17 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Bulun hemen o zilliyi acill 29 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ağrı niye ayağa kaltin otur sakin ol ağrı kardrs 21 5 Yanıtla
  • VillaUmut:
    İslam Bulut’un orgazm olma saçmalığı? Bu sapkınlığı eleştirmek yerine adam şeftali görme derdinde, nasıl insanlarsınız siz? 20 2 Yanıtla
  • aragorn:
    çok meraklı ise neden çocukları alet ediyorlar burada bizler varken 20 2 Yanıtla
  • Hakan Demirel:
    Kökten çözüm bulun tiktok u kaldırın bitsin bu saçma videolar ahlaksız lık boyu geçdi 12 0 Yanıtla
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