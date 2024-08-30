Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti

Dilruba Kayserilioğlu\'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti

Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi, tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia ederken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiayı yalanladı. Ayrıca, tahliye kararının avukat tarafından görülebileceği ve cezaevlerinin aileleri bilgilendirme gibi bir uygulamasının olmadığı belirtildi.

30.08.2024 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önceki gün tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi, kararın kendilerine bildirilmediğini öne sürerken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı. Açıklamada, "Tahliye kararı UYAP sistemi üzerinden şahsın avukatı tarafından da görülebilecek olup cezaevlerinin, tutukluların ailelerini tahliye konusunda bilgilendirme gibi bir uygulaması bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesine bilgi verilmesi konusunda talebinin olmadığı belirtildi.

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, önceki akşam tahliye edildi. Kayserilioğlu'nun ailesi, tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti. Dilruba cezaevinden çıktıktan sonra evine gitmek için belediye otobüsü bekledi ancak otobüs gelmeyince bir vatandaşın cep telefonunu alıp annesini aradı. Akrabaları cezaevi önüne gelerek Dilruba'yı aldı. Genç kızın avukatına bile haber verilmeden tahliye edilip gece vakti ıssız bir bölgede bırakılması eleştirildi.

Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var

TAHLİYESİNE SEVİNEMEDİLER

Yaşanan bu durumdan dolayı Dilruba'nın tahliyesini sevinemediklerini ifade eden anne Aysel Kayserilioğlu, 'Dün akşam saatlerinde tahliye edilmiş kızım. Ama ne benim ne de avukatının bundan haberi yok. Avukatı ya da ailesi aranır. Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Açıklamasının devamında kızının tanımadığı birinden telefonunu alarak kendini aradığı belirten anne Kayserilioğlu, "Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. 'Annecim sakın ağlama. Beni tahliye ettiler' dedi. Arkadaşları vardı. Onları aradım o şekilde gidip aldılar. Bir genç kız. Ya başına bir iş gelse orada. Tenha bir yer. Orası suçluların olduğu bir yer. Avukatlarıyla görüştük. Bu konuda da bir suç duyurumuz olacak" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İDDİAYI YALANLADI

İddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İddianın doğru olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan "Dilruba gizlice tahliye edildi, avukatı dahil kimseye haber verilmedi" iddiası doğru değildir.

Dilruba K. adlı şahsın avukatı, davasının görüldüğü mahkemece verilen tutuklu yargılama kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, şahsın 29 Ağustos tarihinde tahliyesine karar vermiştir. Aynı gün işlemleri tamamlanan tutuklu, saat 20.00 sıralarında tahliye edilmiştir.

"TAHLİYE KARARINI AVUKAT UYAP SİSTEMİ ÜZERİNDEN GÖREBİLİR"

Tahliye kararı UYAP sistemi üzerinden şahsın avukatı tarafından da görülebilecek olup cezaevlerinin, tutukluların ailelerini tahliye konusunda bilgilendirme gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu husus ilgililerin avukatları tarafından takip edilmektedir.

"DİLRUBA'NIN TALEBİ OLMADI"

Diğer yandan tutuklu şahsa yakınlarına bilgi vermek isteyip istemediği sorulmuş ancak kendisinin ailesi, avukatı veya başka birisine bilgi verilmesi konusunda herhangi bir talebi olmamıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var
Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var

NE OLMUŞTU?

Kullandığı ifadeler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla yargılanacak olan Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız tarafından itiraz etmişti. Dilruba,'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tahliye edilirken, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Dilruba, 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 3-sayfa, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kemsl: zokim dilburaya 14 211 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: buda meşhur oldu yarın dizilerde oynar artık 18 11 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Tahliye kararını verip konvoy mu yapacaklarmış elinde bir siyah poşetle çıkmış gelmiş kız evine ceza evinden limuzin le mi gelecekti kapıya 15 8 Yanıtla
  • Vedat Özkan: Bu kim ya neyin nesi bu kadar haber okuyor ayıp denen bir şey var. Başta son haber ne kadar büyüttünüz bunu.. 7 7 Yanıtla
  • Murat Kor: senin kızın gelir merak etme 3 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Özgür olduktan sonra koşa koşa eve giderim 1 2 Yanıtla
  • İsmail Sel: dilini tutmasini ogrenmissindir 0 0 Yanıtla

21:26 Dilruba Kayserilioğlu’nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
20:20 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
19:00 Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 22:12:57. #1.13#
SON DAKİKA: Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement