Trabzon'da vatandaşlar teröristbaşı Öcalan ve Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam etti - Son Dakika
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Trabzon'da vatandaşlar teröristbaşı Öcalan ve Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam etti

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Trabzon'da meydanda toplanan vatandaşlar üzerinde bebek katili Abdullah Öcalan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam etti.

27.10.2024 15:07
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında bebek katili Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bu çıkış tepkileri de beraberinde getirdi.

TEPKİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Bebek katili Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye çıkartılıp konuşturulması talebine sert çıkan vatandaşlar çeşitli mecralar üzerinden eleştiri yorumlarını sıralarken Trabzon'da ise dikkat çeken bir protesto gösterisi düzenlendi.

MAKETİ İDAM ETTİLER

Meydanda toplanarak açtıkları pankartlarla tepkilerini dile getiren kalabalık bir grup, Trabzon meydanında kurulan ve üzerinde bebek katili Abdullah Öcalan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam etti.

Trabzon\'da vatandaşlar teröristbaşı Öcalan ve Netanyahu\'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam etti

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da vatandaşlar teröristbaşı Öcalan ve Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Yaşar kemal Çanakcı:
    trabzonluyu hamsi diye asagilayanlar.Bilin ki trabzonlunun kestiği tırnak bile olamazsınız.Her alanda bu böyle biline. 66 100 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Yaw he hee oy verdikleri kişiler israille ticaret yapıp aposu meclise davet ediyor 0 0
  • Aytaç Göktaş:
    Hamsiler yine formunda 119 37 Yanıtla
    Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Hamsi değilde balina sana 0 0
    Necmi K:
    Hamsi değil kalkan. 0 0
  • Türk Ak:
    TRABZON BU ÜLKENİN SON KALESİDİR İZMİRLİYİM AMA TRABZONLU OLMAK İSTERDİM YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 59 81 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Onun için mi, var olan arazilerini de araplara satıp, işletmelere arapça tabelalar astılar 0 0
    Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Adamsın 0 0
    ferhat eser:
    oğlum dönmeyimde tam olsun kıvrak 0 0
  • Mehmet Erginer:
    Akıl yoksunları 72 49 Yanıtla
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