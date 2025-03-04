Trafik cezaları katlanıyor! Meclis'e geliyor, bunları yapanlar gerçekten yandı - Son Dakika
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Trafik cezaları katlanıyor! Meclis'e geliyor, bunları yapanlar gerçekten yandı

Trafik cezaları katlanıyor! Meclis\'e geliyor, bunları yapanlar gerçekten yandı

Meclis'e sunulacak yeni yargı paketinde, trafik ve asayiş suçlarına ağır yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor. Buna göre; trafikte yol kesene 3 yıl hapis cezası verilecek. Alkollü araç kullanana 50 bin lira, ambulansa yol vermeyene 20 bin lira ceza uygulanacak. Düğün ve asker uğurlamasında havaya ateş açan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

04.03.2025 11:18
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Trafiği tehlikeye atanlar için ağır cezalar geliyor. Buna göre ambulansa yol vermeyene hapis, trafikte havaya ateş açan magandalara, yol kesene ve alkollü araç kullananlar için önemli düzenlemeleri içeren yeni yargı paketi Meclis'e sunulacak.

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan 10'uncu yargı paketi, günlük hayatı etkileyen başta trafik suçları olmak üzere çok sayıda alanda önemli düzenlemeler içeriyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANA 50 BİN LİRA CEZA VE 2 YIL HAPİS

Alkollü araç kullanmanın cezası 9 bin 267 liradan 50 bin liraya çıkarılacak. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

DÜĞÜN VE ASKER UĞURLAMASINDA ATEŞE 10 YIL

Düğün, nişan, asker uğurlamasında ateş edilmesine 10 yıla kadar hapis cezası getiriliyor. Bu suçun 6 aydan 3 yıla kadar hapis olan cezası 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis şeklinde artırılıyor.

TRAFİKTE YOL KESME 3 YIL

Trafikte yol kesme suçu müstakil suç olarak TCK'ya girecek. Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bir yıl ehliyetin geri alınması cezası uygulanacak.

MAKAS VE DRİFT ATAN SERVET ÖDEYECEK

Trafikte makas atmanın 9 bin 267 lira olan cezası beş kat artırılarak 50 bin liraya çıkacak, ehliyete bir yıl el konulacak. Drift atanlara verilen 46 bin 392 lira para cezası 80 bin lira para cezasına, 60 gün ehliyeti geri alma cezası bir yıl ehliyeti geri alma cezasına yükseltildi. Ehliyetsiz araç kullanmanın 18 bin 677 lira olan cezası 40 bin liraya çıkarılıyor.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANAN YANDI

Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın mevcut 47 bin 842 lira, beş yıl ehliyeti geri alma cezası, 100 bin lira para cezası ve 5 yıl ehliyeti geri alma şeklinde uygulanacak.

ISRARLI ARAÇ TAKİBİ DE SUÇ

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışıp zaruret dışında olay yerini terk etme de TCK'da ilk kez müstakil suç olarak düzenleniyor. Ölümlü yaralamalı trafik kazası sonrası olay yerini terk eden şüpheliye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilirken, sürücü belgesi iki yıl geri alınacak. Maddi hasarlı olaylarda kaza yerini tek etmeye ise 4 bin 512 lira yerine 10 bin lira ceza verilecek. Saldırı amacıyla bir aracı ısrarlı takip veya araçtan inme de suç olacak. Şüpheliye idari para cezası uygulanacak, bir yıl ehliyeti geri alınacak.

AMBULANSA YOL VERMEME 20 BİN LİRA

Ambulans, itfaiye ve polis aracına yol vermemenin 993 lira olan cezası 20 bin liraya yükseltiliyor.

Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Yargı, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafik cezaları katlanıyor! Meclis'e geliyor, bunları yapanlar gerçekten yandı - Son Dakika

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