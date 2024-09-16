Trafik polisinden kız arkadaşını kasksız taşıyan sürücüye ayar: Seni sevmiyi - Son Dakika
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Trafik polisinden kız arkadaşını kasksız taşıyan sürücüye ayar: Seni sevmiyi

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Bir trafik polisi, denetim sırasında motorlu bir genci durdurdu. Arkasında kasksız taşıdığı ve sevgilisi olduğu düşünülen yolcuyu işaret ederek 'Onu sevmiyi misin sen?' diye sordu. Sürücünün afallaması üzerine polis, 'Seni sevmiyi' diyerek kıza döndü ve sürücüyü ceza yazmadan yolladı.

16.09.2024 12:35  Güncelleme: 13:41
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Sosyal medyada bir trafik polisi ile motosiklet sürücüsü arasında geçen diyalog, izleyenleri gülümsetti. Bir trafik polisi denetim yaptığı sırada, kasksız yolcu taşıyan motosiklet sürücüsünü gözüne taktı. Polis, sürücüyü durdurarak, arkasında kasksız şekilde bulunan ve sevgilisi olduğu düşünülen yolcuyu işaret etti ve "Onu sevmiyi misin sen?" diye sordu. Sürücü, şaşkın bir şekilde "Seviyorum da sonradan şey oldu…" şeklinde yanıt verdi. Polis, ardından "Seni sevmiyi" diyerek esprili ve bir yandan da kız arkadaşı için güvenlik önlemi almadığından göndermeli yorumda bulundu. Ayrıca polisin motosiklet sürücüsüne ceza yazmadığı görüldü.

"POLİS ERKEĞE EN BÜYÜK CEZAYI KESMİŞ"

O anlar motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı ve video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyiciler, "Polis erkeğe en büyük cezayı kesmiş, bunun için yiyeceği cezanın 3 katı para harcar," ve "Polis ağabey anlatmaya çalışmış ama nafile" gibi yorumlar yaptı.

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik polisinden kız arkadaşını kasksız taşıyan sürücüye ayar: Seni sevmiyi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay:
    Motorcularin yüzde doksanı kendini sevmiyirki arkasındaki leri sevsin 17 3 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Motor tamamen ölüm makinası 0 0 Yanıtla
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