Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde rutin trafik kontrolü yapan polis ekipleri, M.A. yönetimindeki motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşanan genç, kısa sürede yakalandı.
Yapılan kontrollerde gencin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Polis ekiplerine, ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyleyen genç, gözaltına alındığı sırada darp edildi. Polislerin uyguladığı şiddet, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Abi dur' dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (25)