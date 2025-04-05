"Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında - Son Dakika
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3.Sayfa

"Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik polislerinin ''dur'' ihtarına uymayan bir genç, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gence polis ekiplerince uygulaman şiddet vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

05.04.2025 15:41
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde rutin trafik kontrolü yapan polis ekipleri, M.A. yönetimindeki motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşanan genç, kısa sürede yakalandı.

ACIMASIZCA DÖVDÜLER

Yapılan kontrollerde gencin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Polis ekiplerine, ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyleyen genç, gözaltına alındığı sırada darp edildi. Polislerin uyguladığı şiddet, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

"Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında

Tekirdağ, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Polis, Çorlu, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Abi dur' dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • ate hasan:
    polis doğru olanı yapmış amerikada olsa çoktan vurulmuştu türkiyede polisi tınlayan yok birde polise soruşturma açıyorlar 288 128 Yanıtla
  • ibrahim isleyici:
    Hiçbir soruşturmaya gerek duyulmadan, sadece bu görüntülerle bile polisin hemen görevden alınması gerek. Sinirlerine hakim olamayan bir insan polis olursa ilerde daha neler yapabilir kimbilir. 124 173 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Her zaman Türk polisinin yanındayız ama böyle namussuzluk da olmaz, ne kadar haklı da olsa bunlar teşkilattan temizlenmelidirler 106 134 Yanıtla
  • Huseyın bozkırlı:
    bumu şimdi polislik yazıklar olsun 112 127 Yanıtla
  • veysel küçükkaya:
    Olması gerekeni yapmış polisler neden soruşturma başlatılıyor.İnsanların güvenlik güçlerinden adaletten korkusu kalmadığı için suç oranları yükseliyor 142 78 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    VAY BEE ÜLKEDEKİ SÖZDE HALKI KORUMASI EN BAŞTA YASAYA UYMASI GEREKEN POLİSİN HALİNE BAKARMISINIZ 1980 LERDEKİ ÇAVUŞESKU DİKTASI POLİSİ GİBİ OLMUŞ HALK ARTIK DÜŞÜNSÜN BUNU 51 107 Yanıtla
  • Mustafa Parlak:
    üniforma cesareti coni polisi yapıyor insanı 69 50 Yanıtla
  • taner taner:
    Namussuzlar 44 46 Yanıtla
  • TC Tabak:
    Hiddetlenmeyin, bunlar bizim vatandaşımız, cahillik yapmış. Kininizi saklayınız, itrail kaşınmaya başladı, tüm kininizi o zaman kusun. 45 18 Yanıtla
  • Aydin Takmaz:
    bu nedir yani halka yargıyı kalleşce vermiş halkı korumak için prda olanlar 25 30 Yanıtla
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