Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
İstanbul'da trafikte çıkan bir tartışmada yaşanan diyalog kısa sürede gündem yarattı. Eşi ve çocuğuyla trafikte seyrederken tartışma yaşadığı adamın sözlü saldırısına "Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" sözleriyle karşılık veren sürücü karşısındaki şahıstan gelen "Ehliyetim yok zaten" yanıtıyla neye uğradığını şaşırdı.
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12.03.2025 08:27:06. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten - Son Dakika
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