Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti

İstanbul Esenyurt'ta trafikte çıkan sözlü tartışma şiddetle sonuçlandı. Küfürleşmenin ardından sinirlenen sürücü aracından inerek tartıştığı kişiye saldırdı. Öfkeli sürücü, karşısındaki kişiyi iki araç arasına sıkıştırarak darbetti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.