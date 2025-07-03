İstanbul Esenyurt'ta trafikte çıkan sözlü tartışma şiddetle sonuçlandı. Küfürleşmenin ardından sinirlenen sürücü aracından inerek tartıştığı kişiye saldırdı. Öfkeli sürücü, karşısındaki kişiyi iki araç arasına sıkıştırarak darbetti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti - Son Dakika
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