Trafikte kadın kavgası! Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti - Son Dakika
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Trafikte kadın kavgası! Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti

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Adana'da bir kadın, trafikte tartıştığı başka bir kadına arabadaki çocuğa aldırış etmeden saldırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

20.03.2024 09:53  Güncelleme: 09:59
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Adana trafiğinde iki kadın arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda kadınlardan birinin açık camdan diğer kadın sürücüyü yumrukla darbettiği görüldü. Arabada çocuk olmasına rağmen araçtaki sürücüye saldırmaya devam eden kadının o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Trafikte kadın kavgası! Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti

Adana, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafikte kadın kavgası! Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sabri Mercan: Aynı hareketi (kesinlikle tasvip etmiyorum) bir erkek yapsaydı şu an ülke olarak ayağa kalkmıştık ve adam çoktan cezaevine girmişti. 153 8 Yanıtla
  • My Way: Yesinler birbirini.Baska ne olacak.Sen bu kadar dokunulmaz bu kadar tanrilastirirsan olacağı bu. 94 16 Yanıtla
  • Harun Gür: Trafikte kavga edenin derhal ehliyeti iptal edilsin!Soytarı memleketine döndük. 90 1 Yanıtla
  • Bilgin Budak: 10 saniyelik bir yol vermeye yada hataya karşılık tahammul edemeyen insan trafiğe çıkmasın. Tahammülsüzlük saygının önüne geçerse böyle edepsiz gerçek kişilikler ortaya çıkıyor maalesef . 51 1 Yanıtla
  • Furkan Zeren: sorulması gereken soru şu, böyle darbedecek ne yaşamış olabilirsin, hiçbir mazeret böyle yapmanı haklı yapmaz kim olursa olsun 37 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Kadının şerinden Yarabbi sana sığınırım 16 2 Yanıtla
  • erhan öndemir: trafiği tehlikeye atanın derhal ehliyeti iptal edilsin bence 17 0 Yanıtla
  • Leyla Gül: Ülkemize insanlarımıza ne oldu böyle kimsenin kimseye sabrı kalmamış dayak cinayet sıradanlaştı bir kadın bunu kendini cinsine yapıyorsa hele ki araçta çocuk varken yazıklar olsun senin kadınlığına pes 12 0 Yanıtla
  • Samet Aldemir: haklısın ülkede herkes eşit derler ama kadınlara verilen haklara bakarsan pek eşit görünmüyoruz her konuda kadınlar haklı nedense 6 0
  • mesut yuksel: Spordan siyasete, günlük yaşamdan sosyal yaşama kadar, Şiddet ve vandallık kadın, erkek, çocuk herkesin kanına işlemiş. Tek çözüm Eğitim, Eğitim, Eğitim. 3 0 Yanıtla
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