Adana trafiğinde iki kadın arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda kadınlardan birinin açık camdan diğer kadın sürücüyü yumrukla darbettiği görüldü. Arabada çocuk olmasına rağmen araçtaki sürücüye saldırmaya devam eden kadının o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trafikte kadın kavgası! Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti - Son Dakika
Adıyaman'da 38 gündür kayıp olan Dilek Çakılkaya, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gaziantep'te bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan Çakılkaya, ailesine teslim edilmek üzere bir yurda yerleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 15 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-12' operasyonunda 139 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen silah ve mermi kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalanırken, ele geçirilen silahların derin dondurucuda gıda paketleri arasında bulunması dikkat çekti. Operasyon kapsamında ruhsatsız tabancalar, uzun namlulu otomatik tüfek mermileri ve çeşitli fişek doldurma aparatları ele geçirildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde tüplü dalış yapan bir kişi kayboldu. Arkadaşı durumu bildirerek yardım talebinde bulundu ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik helikopteri, botlar ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri de karada arama çalışmalarına katıldı.
Eskişehir'de bir şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda, 19 adet Roma dönemine ait sikke ve 2 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 4 evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin toplamda 60 bin lira zarara sebep olduğu belirtildi. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde yetişen Özdemir ile Kıcıman ikilisi, Antalya Şampiyonası'nda madalya alarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık ve hükümlü kaçması suçlarından aranan bir şahsı yakaladı. Şahıs, 41 yıl 19 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu ve cezaevine teslim edildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Rus uyruklu bir vatandaşın kullandığı bisiklet, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten savrulan 67 yaşındaki adam başından yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, İBB Spor Kulübü'ne ait para dolu çantanın getirildiği ve çantanın Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş tarafından teslim alındığı görülüyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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