Trafikte en çok cezayı onlar yedi - Son Dakika
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Trafikte en çok cezayı onlar yedi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak- 20 Şubat tarihleri arasında trafik ekiplerince hız ihlaliyle ilgili 848 bin 766 işlem yapıldığını bildirdi. Trafikte kesilen cezaların ihlallere göre dağılımına ilişkin bilgi verdi.

22.02.2025 10:20
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı. 1 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında trafik ekiplerince hız ihlaliyle ilgili 848 bin 766 işlem yapıldığını belirten Yerlikaya ayrıca Elektronik Denetleme Sistemleri'nden 777 bin 256 işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, Türkiye'de 2023'te hız kaynaklı kazalarda günlük ortalama 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, hız ihlalleri nedeniyle can kaybının önlenmesine yönelik denetim ve işlem uygulamalarının yanında yasal mevzuat ile ilgili çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaştı. Araç kullanırken hız sınırlarını aşmanın tehlikelerine vurgu yapan Yerlikaya, "Unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun." ifadelerini kullandı.

13-20 ŞUBAT VERİLERİ

13-20 Şubat tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 3 milyon 17 bin 445 araç denetlediğini ifade eden Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi. Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 204 bin 373, periyodik muayenesi yaptırılmamış 22 bin 652, emniyet kemeri kullanmayan 39 bin 62, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 449 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte 623 bin 236 araca/sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi.

"HAYATLA YARIŞILMAZ"

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarında aşırı hızın yol açtığı acı kayıplara dikkati çekmek amacıyla bir video da paylaştı. Yayınlanan videoda, hız sınırına uymanın önemi vurgulandı ve vatandaşlara bu konuda duyarlılık çağrısı yapıldı. Videoda, "Ülkemizde sadece 1 günde aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında kaç canımızı yitiriyoruzdur sizce?" sorusuna vatandaşların verdiği yanıtlara yer verildi.

Trafikte en çok cezayı onlar yedi

İçişleri Bakanı, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafikte en çok cezayı onlar yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Seyfettin Akyol:
    Kasa boş, devlete para lazım 64 25 Yanıtla
  • Apple User:
    amaç vatandaşa hizmet değil vatandaşı sömürmek… 63 13 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hız uyarı tabelası olmadan sinsice kurulan radarlar kul hakkına girer, resmen tuzak kuruyorlar ve özellikle hız limitinin düşük olduğu yerler seçiliyor. 64 8 Yanıtla
  • mesut uluç:
    iyi iş valla 37 9 Yanıtla
  • mustafa goksen:
    5 seritli yola 50km hiz koyulursa normal 40 3 Yanıtla
  • İdris:
    %30 asarsan 9200 TL iyi para 33 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    şehirlerarası yolları 50 km.ye düşürüp ceza gönderen g..verenler memnunmusunuz verdiğinizden.üstgecit yapmaya izin vermeyip 50 km.ye izin veren karayollrı sizinde AMK. 25 3 Yanıtla
  • hilmi Ergin:
    polislere denetim yapılsa en fazla cezayı onlar yer. kemer yok ceple konuşma sinyal yok tersten kafalarına göre gidiş emniyet şerideinden kurşun gibi geçiyorlar hız sınırı kuralı yok sağ şeritteki araçların can ve mal güvenliğini hiçe sayıyorlar...vs vs egm kurumunda kanunlar sadece vatandaşa değil kendilerinede işlemesi gerekir. 19 4 Yanıtla
  • Sabri Kiper:
    Trafik polisimiz artık kendini herşeyden üstün görüyor Ceza kesmeye odaklamışlar. Ellerinde tespih ve sigarasiyla 18 2 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Kasa doluyor 13 6 Yanıtla
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