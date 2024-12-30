Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi

2025 yılında trafik cezalarının ne kadar olacağı, milyonlarca sürücünün merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, yeni yılda vergi ve harçlara yüzde 43,93 oranında zam geleceği belirlendi. Peki, yeni yılda trafik cezaları ne kadar olacak?
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
2024: 691 TL
2025: 994 TL
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
2024: 1.383 TL
2025: 1.990 TL
2024: 690 TL
2025: 993 TL
2024: 1.056 TL
2025: 2 bin 167 TL
2024: 32 bin 233 TL
2025: 46 bin 392 TL
2024: 2 bin 647 TL
2025: 3 bin 810 TL
2024: 1.506 TL
2025: 2 bin 169 TL
2025: 2 bin 169 TL
2025: 18 bin 679 TL
2025: 11 bin 754 TL
2025: 995 TL
Eğer sen de trafik cezası nasıl sorgulanır diye merak ediyorsan turkiye.gov.tr adresinden yararlanabilirsin. Araç plakasına yazılan ceza ödeme işlemi öncesinde online sorgulama yapmak istediğinde turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapabilirsin. Sayfada bulunan arama butonunu kullanarak aracının plakasına yazılan cezayı sorgulayarak ceza görüntülemesi yapabilirsin. Araç plakasına yazılan ceza ödeme süresi ve ceza hakkında en hızlı bilgiyi e-Devlet sunuyor. Bunun yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün online adresleri üzerinden de sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Bu kanallar 7 gün 24 saat boyunca sorgulama yapılmasını sağlıyor. Sürücüler bu kanallardan gerekli işlemleri yaparak trafik cezası ödeme süresi ve borca ilişkin bilgileri kolaylıkla öğrenebiliyor.
Araç plakasına yazılan cezaların zamanında ödenmesi önemli. "Trafik cezası nereye ödenir?" diye merak ediyorsan bu ödemeleri yapabileceğin pek çok kanal bulunuyor. Bu kanallar PTT şubeleri, vergi dairesi, banka şubeleri ve ilgili online platformlar olarak sıralanıyor. Online trafik cezası ödeme yerleri dışında aracı kurumlarda da nakit ödeme işlemleri gerçekleştirebiliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)