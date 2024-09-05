Fotoğraf çektirme merakı trenden sarkarak poz veren genç kızı az kalsın hayattan koparıyordu. Cep telefonu tarafından kayda alınan o anlar kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Tayland'da arkadaşıyla yolculuk ettiği sırada sosyal medya hesabından paylaşmak için poz veren genç kız, trenin dışına fazla sarkması sonucu kafasını direğe çarptı.
Aldığı darbe sonucu büyük bir travma yaşayan genç kız, şans eseri tuttuğu demiri bırakmadı. Çevredekilerin yardıma koşması sonucu trenin içerisine alınan genç kız, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trenden sarkarak poz veren genç kızın hazin sonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (14)