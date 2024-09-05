Trenden sarkarak poz veren genç kızın hazin sonu

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Sokakta arkadaşlarıyla sohbet ederken silahlı ve EYP\'li saldırıya uğradı

Sisi\'nin gelişi gibi gidişi de olay

Tepkisi merak ediliyordu! Nikahtan saatler sonra yaptığı çıkış çok konuşulacak

Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

Palamuttan sonra hamsi de tezgahtaki yerini aldı

Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise, \'Bir içimliği zehir ediyorsunuz\' sitemi

Fotoğraf çektirme merakı trenden sarkarak poz veren genç kızı az kalsın hayattan koparıyordu. Cep telefonu tarafından kayda alınan o anlar kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

TRENİN DIŞINA SARKTI

Tayland'da arkadaşıyla yolculuk ettiği sırada sosyal medya hesabından paylaşmak için poz veren genç kız, trenin dışına fazla sarkması sonucu kafasını direğe çarptı.

TUTTUĞU DEMİRİ BIRAKMADI

Aldığı darbe sonucu büyük bir travma yaşayan genç kız, şans eseri tuttuğu demiri bırakmadı. Çevredekilerin yardıma koşması sonucu trenin içerisine alınan genç kız, apar topar hastaneye kaldırıldı.