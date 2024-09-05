Trenden sarkarak poz veren genç kızın hazin sonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trenden sarkarak poz veren genç kızın hazin sonu

Geniş Video İzle

Hareket halindeki trenden sarkarak poz veren genç kız, kafasını direğe çarparak feci şekilde yaralandı. O ana ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

05.09.2024 11:18  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fotoğraf çektirme merakı trenden sarkarak poz veren genç kızı az kalsın hayattan koparıyordu. Cep telefonu tarafından kayda alınan o anlar kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

TRENİN DIŞINA SARKTI

Tayland'da arkadaşıyla yolculuk ettiği sırada sosyal medya hesabından paylaşmak için poz veren genç kız, trenin dışına fazla sarkması sonucu kafasını direğe çarptı.

TUTTUĞU DEMİRİ BIRAKMADI

Aldığı darbe sonucu büyük bir travma yaşayan genç kız, şans eseri tuttuğu demiri bırakmadı. Çevredekilerin yardıma koşması sonucu trenin içerisine alınan genç kız, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Trenden sarkarak poz veren genç kızın hazin sonu

Cep Telefonu, Tayland, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Dünya, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trenden sarkarak poz veren genç kızın hazin sonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Cihan CANKAYA: Ilahi adalet çabuk gelince güzel oluyor 30 63 Yanıtla
  • Ferat Savur: iyi olmuş 23 60 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Kızım neyi ispatlamaya çalışıyorsun. Normal insanlar gibi içeride oturarak Seyehat etmek sana yetmiyormuş? İyimi oldu şimdi! 66 2 Yanıtla
  • abdullah bozkır: Büyük konuşmayın sizinde aileniz yakınlarınız var, insanın bir anlık basireti bağlanır olan olur. Allah rahmet eylesin yazık olmuş çok üzücü?? 46 5 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Bir insan kendi hayatının değerini bilmezse başkaları hiç bilmez..Akıllı olmak lazım.. 26 0 Yanıtla
  • Bbayraktar: Bir anda Ekran koruyucu a geçti. 14 5 Yanıtla
  • Ercan Hekim: Hareket halindeyken kapı neden açık 17 1 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL: teknoloji ilerledi akıl geriledi! 9 0 Yanıtla
  • Maya Map: Bu olay ağustos ayında Tayland'da yaşandı, kız hayatta. kafasında şişlik olmuş sonra hastaneden salınmış.. 4 2 Yanıtla
  • Cihan Işık: içim acıdı ???? 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:52:16. #1.13#
SON DAKİKA: Trenden sarkarak poz veren genç kızın hazin sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement