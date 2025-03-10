TSK\'dan ihraç edilen teğmenler Ankara\'da ortak ev tutmuş

Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağıran teğmenlerden 5'i açıklanan kararla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

ORTAK EV TUTTULAR

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, TSK'dan ihraç edilen genç teğmenlerin Ankara'da kaldığını, dönem birincisi Ebru Eroğlu hariç dördünün davayı takip etmek için ortak ev tuttuklarını yazdı.

"ANNESİ, BABASI TSK'DAN ÇIKARILDIĞINI BİLMİYORMUŞ"

Öztürk yazısında şu ifadelere yer verdi; "TSK'dan çıkarılan bir teğmenden dinledim, köyde yaşayan annesi, babası TSK'dan çıkarıldığını bilmiyormuş. Teğmenler, Yüksek Disiplin Kurulu kararına karşı yürütmenin durdurulması ve daha sonra iptali için dava açtı. Onların göreve dönebilmelerinin tek yolu mahkeme kararıyla mümkün olacak.

Ankara'da açılan davalarıyla ilgili olarak hemen her gün avukatlarının ofislerine gidiyorlar. Çok da gidecek bir yerleri yok. Moralleri bozuk. Evet, onları tanıyanlar "Mustafa Kemal'in askeriyiz" demelerinden duydukları sevinci dile getiriyorlar getirmesine ama daha Piyade Okulu'na gidip kurslarını alabilmenin heyecanını bile yaşayamadan atıldılar.

"BİR İŞ İNSANI YARDIM ETMEK İSTEDİ"

Teğmenler, davalarını takip etmek için birlikte ev tuttular. Ancak bir gelirleri olmadığı için 33 bin lira tutan kira ve evin yakıt ve aidatlarını ödemeleri de zor oluyor. Bir iş insanı onların bu durumunu öğrendiğinde yardımcı olmak istedi. Ancak, onlar buna pek yanaşmadı. İş insanı, "Benim babam da eski Harbiyeli" deyince aralarında bir sıcaklık oldu. Utana-sıkıla bu desteği kabul ettiklerini öğrendim.