TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş - Son Dakika
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TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

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TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dönem birincisi Ebru Eroğlu hariç dördünün davayı takip etmek için Ankara'da ortak ev tuttukları öğrenildi. Bir gelirleri olmadığı için 33 bin TL tutan kira ve giderleri ödemekte zorluk yaşayan teğmenlere bir iş insanın yardım eli uzattığı ortaya çıktı.

10.03.2025 08:49  Güncelleme: 09:02
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Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağıran teğmenlerden 5'i açıklanan kararla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

ORTAK EV TUTTULAR

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, TSK'dan ihraç edilen genç teğmenlerin Ankara'da kaldığını, dönem birincisi Ebru Eroğlu hariç dördünün davayı takip etmek için ortak ev tuttuklarını yazdı.

"ANNESİ, BABASI TSK'DAN ÇIKARILDIĞINI BİLMİYORMUŞ"

Öztürk yazısında şu ifadelere yer verdi; "TSK'dan çıkarılan bir teğmenden dinledim, köyde yaşayan annesi, babası TSK'dan çıkarıldığını bilmiyormuş. Teğmenler, Yüksek Disiplin Kurulu kararına karşı yürütmenin durdurulması ve daha sonra iptali için dava açtı. Onların göreve dönebilmelerinin tek yolu mahkeme kararıyla mümkün olacak.

Ankara'da açılan davalarıyla ilgili olarak hemen her gün avukatlarının ofislerine gidiyorlar. Çok da gidecek bir yerleri yok. Moralleri bozuk. Evet, onları tanıyanlar "Mustafa Kemal'in askeriyiz" demelerinden duydukları sevinci dile getiriyorlar getirmesine ama daha Piyade Okulu'na gidip kurslarını alabilmenin heyecanını bile yaşayamadan atıldılar.

"BİR İŞ İNSANI YARDIM ETMEK İSTEDİ"

Teğmenler, davalarını takip etmek için birlikte ev tuttular. Ancak bir gelirleri olmadığı için 33 bin lira tutan kira ve evin yakıt ve aidatlarını ödemeleri de zor oluyor. Bir iş insanı onların bu durumunu öğrendiğinde yardımcı olmak istedi. Ancak, onlar buna pek yanaşmadı. İş insanı, "Benim babam da eski Harbiyeli" deyince aralarında bir sıcaklık oldu. Utana-sıkıla bu desteği kabul ettiklerini öğrendim.

TSK\'dan ihraç edilen teğmenler Ankara\'da ortak ev tutmuş

3-sayfa, Ankara, Hukuk, TSK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Yusuf Duman:
    Bunları bu ülkede atın içinde hain dışarıda hain imamıoglu bunların yanına alsın çünkü bizim zeleski 197 393 Yanıtla
  • Acelexi72:
    Devletle uğraşılmayacağının en hüzel kanıtı, 100 bin TL aylık alacakken birileri bize yardım etsin diye gözlerine bakmak, kartalken fare olmak budur 154 237 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Gelsin de kurtarsın sizi şimdi 137 237 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Hepimiz ulu önder ATATÜRK ün askerleriyiz 203 157 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Yıllardır verdikleri emekler umarim birileri tarafından heba edilmemirir, artıkları slogan değildi 195 149 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Boş yere hayallere veda 120 169 Yanıtla
  • Manavuz123:
    putcular yanlis karar oldu hepsi atilmaliydi 88 192 Yanıtla
  • 05353310410:
    vaybe demekki planlari orda yappmoslarrvâh .vah vah 71 188 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Dek duran depik yemez 79 132 Yanıtla
  • poyraz can:
    uyar oğlu olmak diye bir tabir var. hayatını, yaşamını sürdürmek istiyorsan uyar oğlu olcan. zulme bugün sessiz kal ama unutma zulüm ile abad olanın sonu berbat olur diyeceksin ve son olarak; "Zalimlere güçlen dedik, dilediğin kadar güçlen! Nasıl olsa düşmeyecek misin? Öyle oldu ve olacak." 73 47 Yanıtla
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