TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin kaderiyle ilgili kritik tarih - Son Dakika
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TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin kaderiyle ilgili kritik tarih

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında izinsiz olarak kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenler, 16 Ocak'ta sözlü savunma yapacak. Kurul, teğmenler hakkında ihraç ya da göreve devam kararı verecek. Sözlü savunmanın ardından kararın ise 1 ay içinde açıklanması bekleniyor.

09.01.2025 14:25  Güncelleme: 14:37
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Mezuniyet töreninin ardından yönetmeliğe aykırı şekilde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan 5 teğmen, 16 Ocak'ta sözlü savunma yapacak.

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin töreni sonrasında, teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesine ilişkin süreç işliyor. Teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği YDK, 16 Ocak 2025'te toplanacak.

YAZILI SAVUNMALARI BİTMEK ÜZERE

Edinilen bilgiye göre teğmenlerin avukatları yazılı savunmalarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Avukatların, birkaç gün içinde imzaları tamamlayarak, yazılı savunmaları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ekleriyle beraber sunması planlanıyor. Bu arada, disiplin soruşturması dosyasında olması gerektiği halde bulunmayan bazı bilgi ve belgeleri tespit eden avukatların, bunları ayrıca talep ettikleri, ihtiyaç halinde ayrıca ek dilekçe sunulabileceği öğrenildi.

16 OCAK'TA SÖZLÜ SAVUNMA YAPACAKLAR

Teğmenler ve avukatları, YDK'nın toplanacağı 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te sözlü savunmalarını yapacak.

İKİ SEÇENEK VAR

9 üyeli YDK'da yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' veya ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı'' kararlarından biri veriliyor. Kurulun, 16 Ocak'tan sonra kararını 1 ay içinde yazılı olarak tebliğ etmesi bekleniyor.

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen ''Silahlı Kuvetlerden ayırma'' cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK'ye sevklerine yönelik işlem başlatıldığını açıklamıştı.

TSK\'dan ihracı istenen teğmenlerin kaderiyle ilgili kritik tarih

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Son Dakika 3.Sayfa TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin kaderiyle ilgili kritik tarih - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Gokcen Haan:
    Askeriye disiplinin şart olduğu bir meslek, zira savaş zamanı herkes kafasına göre uygulama yapamaz, daha dün mezun olup bugün disiplinsiz hareketler sergilemekte gelecekte nasıl olacağının göstergesidir, bunun 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demekle alakası yok, başka şekildede disiplinsiz harekette bulunsalar yine ceza sistemi devreye girmesi gerek. 41 49 Yanıtla
    Hakan Şahin:
    hikaye anlatma 0 0
  • Mahmut Kaya:
    Mustafa Kemal askerleriyiz suç FETÖYE selam gönderenler suçsuz bu adaletmi 57 19 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Mustafa Kemalin ASKERLERİYİZ 41 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gerekilen yapılsın Sarayın Soytarısi Bunlar 7 36 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    gitsin atmazsanız böyle yapanlar çoğalır çıbanın başını baştan keseceksin 14 26 Yanıtla
  • Murat Avci:
    vatan evlatlarını harcamayın 25 9 Yanıtla
  • mert çelik:
    konusma metnı ıcın neden ızın verılmemskı bu yolu denemıs bunlar 19 6 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    Bu çocukların emeklerini ahlarini alanlar iki cihanda yüzü gülmesin twrtemiz disiplinli terbiyeli eğitim görmüş evlatlarımız beş yıl okumuş eğitim görmüşler hangi zorluklarla ailelerinden uzak bir şekilde okumuşlar kimse bedavadan konuşmasın o çocukların hakkını kimse ödeyemez lk önce devleti yiyen aç gozlulere terör örgütüne yolsuzlara dil uzatin 13 9 Yanıtla
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