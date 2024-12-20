TSK\'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı

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Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Beşar Esad'ın devrilmesinden önce ve sonrasında değişen Suriye haritasını değerlendirirken "Gördüğünüz üzere, IŞİD yapısı; yani TSK-SMO, Kürtler'in kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük kazanımlar elde etmiş." demişti. Gürses'in bu ifadeleri tepki çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Gürses, TSK ile ilgili kullandığı ifadelerden dolayı gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre Başsavcılık, "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarından Gürses hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, Özlem Gürses'in yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Samiye Özlem Gürses isimli şahıs hakkında kendisine ait 'TV OZ' isimli YouTube kanalındaki bugün (20/12/2024) tarihli yayında Cumhuriyetimizin milli ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." şeklinde sözler sarfederek Türk Silahlı Kuvvetlerimize terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği tespitiyle Devletin kurum ve organlarını aşağılama ve Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız re'sen başlatılmış olup şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

İSTANBUL'A GETİRİLİYOR

Gürses'in ifadesi alınmak üzere Ankara'dan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirileceği de gelen bilgiler arasında.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TALİMAT

CHP lideri Özgür Özel, Özlem Gürses'in gözaltı sürecini takip etmesi için CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı görevlendirdi.

Ayrıca CHP Milletvekilleri Deniz Demir ve Semra Dinçer'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği bildirildi.

"YARGIYI DA GAZETECİLERİ DE RAHAT BIRAKIN"

Öte yandan Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile de gazeteci Özlem Gürses'e destek verdi.

"İktidarın siyasallaştırdığı yargı, gazetecilere gözaltılarla gözdağı vermeye devam ediyor" diyen Özel, "Gazeteci Özlem Gürses, canlı yayın şartlarında anlam kaymasına uğradığı belli bir cümle nedeniyle önce linç ettirildi. Şimdi de çağrılsa ifadeye gidecekken, İstanbul'a özel görevle atanan Başsavcı'nın talimatı ile apar topar gözaltına alındı. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verin. Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın" ifadelerini kullandı.