TÜİK Başkanı\'nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş

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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Çetinkaya'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın kardeşi olduğu öğrenilmişti.

3 MİLYON LİRA İSTEDİ

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çetinkaya için hazırlanan iddianame tamamlandı.

Çetinkaya hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Ekol TV'nin iddianameden aktardığına göre, Çetinkaya nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan bir şüphelinin abisini aradı. Soruşturmanın gidişatını değiştirecek tanıdıkları olduğunu belirten Çetinkaya, şüphelinin abisinden 3 milyon lira istedi.