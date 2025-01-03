TÜİK Başkanı'nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş - Son Dakika
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TÜİK Başkanı'nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş

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Nitelik dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alınıp adliye kontrol şartı ile serbest bırakılan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı. İddianameye göre, Çetinkaya bir suçluyu serbest bıraktırma vaadiyle 3 milyon lira istedi.

03.01.2025 20:12
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Çetinkaya'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın kardeşi olduğu öğrenilmişti.

3 MİLYON LİRA İSTEDİ

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çetinkaya için hazırlanan iddianame tamamlandı.

Çetinkaya hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Ekol TV'nin iddianameden aktardığına göre, Çetinkaya nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan bir şüphelinin abisini aradı. Soruşturmanın gidişatını değiştirecek tanıdıkları olduğunu belirten Çetinkaya, şüphelinin abisinden 3 milyon lira istedi.

NE OLMUŞTU?

Cihan Çetinkaya'nın bir suçlunun serbest bırakılması için Başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edilmiş, istediği parayı alırken sivil polislercesuçüstü yakalanan Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Cihan Çetinkaya,yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Prof. Dr. Cihan Çetinkaya olayın ortaya çıkması üzerine ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alındığı öğrenilmişti.

TÜİK Başkanı\'nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş

Dolandırıcılık, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TÜİK Başkanı'nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sezgin Yavuz:
    oda bişeymi tuik başkanı 30 milyon insanın ekmeğiyle oynuyor 43 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Memleket hırsızlar dıyarı oldu 39 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    şuraya bak. liyakatsiz atama yapmayin derken bunlardan bahsediyorduk. 36 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TUİK BASKANI HALA ENFLASYON AÇIKLIYOR 30 0 Yanıtla
  • Apple User:
    maşallah 18 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Başımızdaki doğru mu ki bunlar doğru olsun baştan ayağa rezillik ! 17 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    her yer yere aladalavere olmuş 16 0 Yanıtla
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