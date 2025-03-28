Sahte define haritaları ve sözde tarihi eserler ile 50 milyon liralık vurgun yaptılar - Son Dakika
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Sahte define haritaları ve sözde tarihi eserler ile 50 milyon liralık vurgun yaptılar

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Tunceli'de kendi çizdikleri haritalarla belirledikleri alanlara gömdükleri heykelleri tarihi eser diyerek buldurdukları kişileri, satışı yapacak sahte papazla da görüştürerek yurt dışına çıkartma bahanesiyle 50 milyon TL dolandıran şebekeye 9 ilde düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

28.03.2025 16:29  Güncelleme: 16:47
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Tunceli'de kentin kırsal kesimlerinde gezen şüpheliler, kendileri tarafından eski kağıt sayfalarına çizilen haritaları köydeki bazı kişilere göstererek, bölgede çok sayıda altın ve tarihi eser olduğunu söyledi. Şüpheliler, daha sonra haritalardaki bazı bölgeleri bu kişilere kazdırdı. Kazılarda küp içerisinde heykeller çıktı.

Define haritası çizip, gömdükleri sahte heykelleri buldurarak dolandırdılar

SÖZDE PAPAZ DA AYARLADILAR

Şüpheliler, kazıya katılanları, yurt dışında olduğunu belirttikleri sözde papazın heykelleri satın alacağını ifade ederek görüntülü görüştürdü. Sözde papaz, heykelin Türkiye'de satışının sıkıntı olacağını belirterek, bunları yurt dışında yüksek miktarla alıp, satacağını söyledi.

Define haritası çizip, gömdükleri sahte heykelleri buldurarak dolandırdılar

50 MİLYON TL TOPLANDI

Heykelleri yurt dışına çıkışı için köylülerden yaklaşık 50 milyon TL toplandı. Kazıya katılanlar daha sonra dolandırıldıklarını anlayarak jandarmaya şikayette bulundu.

Define haritası çizip, gömdükleri sahte heykelleri buldurarak dolandırdılar

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, özel ekip oluşturdu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aylık yapılan teknik ve fiziki takiple şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Tunceli, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise çok sayıda heykel, küp, sim kart, yüklü miktarda para ve silah ele geçirildi. Tunceli'ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Define haritası çizip, gömdükleri sahte heykelleri buldurarak dolandırdılar
Sahte define haritaları ve sözde tarihi eserler ile 50 milyon liralık vurgun yaptılar

Güvenlik, 3-sayfa, Tunceli, Şebeke, Şebeke, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte define haritaları ve sözde tarihi eserler ile 50 milyon liralık vurgun yaptılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    bu kadar sığır insanlar varken üç kağıtcilar aç kalmaz 0 0 Yanıtla
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