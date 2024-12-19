Tunceli'de belediyenin diktiği dut fidanları çalındı - Son Dakika
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Tunceli'de belediyenin diktiği dut fidanları çalındı

Tunceli\'de belediyenin diktiği dut fidanları çalındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde belediyenin çevreyi yeşillendirmek için diktiği dut fidanları çalındı. Jandarma ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

19.12.2024 19:10
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde belediyenin çevreyi yeşillendirmek için diktiği dut fidanları çalındı. İlçenin Ağ Tepe mevkisinde bir süre önce dikilen dut fidanlarının yerinden söküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Çemişgezek Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ekipler, yaklaşık 30 kök dut fidanının kazma ve küreklerle yerinden sökülüp çalındığını belirledi. Jandarma ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"İNSAN GİBİ İSTESEYDİNİZ"

Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fidanları çalanların emek ve alın teri hırsızı olduklarını belirtti.

Dikilen fidanların herkesin ortak malı olduğunu vurgulayan Somyürek, "Zarar vermeyelim, verenleri uyaralım dedik. Sahip çıkalım dedik. Çukurları eşip tek tek söküp bu kadar zahmet çekmenize gerek yoktu. İnsan gibi isteseydiniz keşke, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler, Hırsızlık, Tunceli, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de belediyenin diktiği dut fidanları çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    İyi oldu yobazlara 1 15 Yanıtla
  • null:
    Bunda şaşılacak ne var 85 milyonun hakkı olan elektrikği çalıyor findalari çalmışlar çok mu ... 7 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Bi sgidin ülkemizden 3 5 Yanıtla
  • Nurullah Bozkuş:
    Analarının damına diyeceklerdir... ???? 2 1 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    CHP ilk defa bi icraat yaptı oda çalındı 3 0 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    Kürt!!! 0 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hırsız memleket bahçesine diker gayrı 0 1 Yanıtla
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