Tunceli'de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı - Son Dakika
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Tunceli'de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı

Tunceli\'de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı

Tunceli ve Ovacık Belediyeleri'ne İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması kararının ardından kentte 10 gün süre ile eylem yasağı getirildi.

23.11.2024 13:47
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İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam alınan karar ile Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı. Kayyum kararlarının ardından DEM ve CHP tarafından karara hem belediye önlerinde hem de sosyal medyada tepki gösterildi.

EYLEM YASAĞI KARARI

Kayyumların atanmasının ardından Tunceli Valiliği tarafından kentte 10 gün süre ile toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, sticker, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem ve etkinlikler 10 gün süre ile yasaklandı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası

provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla;

Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimizde yapılmak istenilen "açık ve kapalı alanlarda (Toplanma, Yürüyüş, Nöbet, Basın Açıklaması, Açlık Grevi, Oturma Eylemi, Miting, Stant Açma, Çadır Kurma, Bildiri/Broşür Dağıtma, Sticker, Afiş/Pankart Asma Vb.) her türlü eylem/etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dâhil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 22/11/2024 günü saat 19.30'dan 01/12/2024 günü saat 23.59'a kadar (10) gün süreyle YASAKLANMASI kararı alınmıştır."

ELAZIĞ'DA DA EYLEM YASAĞI

Öte yandan Elazığ Valiliği de kentte eylem ve etkinliklere yasak getirdi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ Valiliği'nin 22.11.2024 tarih ve 2024/12 sayılı oluru ile; Elazığ ili coğrafi sınırları içerisinde (Jandarma bölgesi dahil) 23/11/2024 günü saat 00.01'den 29/11/2024 günü saat 23.59'a kadar (7) gün süre ile Valilik ve Kaymakamlık Makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma, afiş asma vb. etkinlikler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Ayrıca il merkezinden, ilçelerden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu bir şekilde her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi kararı alınmıştır."

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seyhan Aktaş:
    çok güzel bi uygulama,burası türkiye cumhuruyeti,muz çumhuriyeti değil,ülkenin heryerinde aynı kanunu bekleriz,adalet yerini bulsun 6 1 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Tam bir muz cumhuriyetine döndük... 1 3 Yanıtla
  • Ali boz:
    sesini çıkarma, demek istenilyor 1 3 Yanıtla
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