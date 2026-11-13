Tunceli Pülümür\'de kontrolden çıkan tır devrildi, sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı

Tunceli Pülümür'de kontrolden çıkan tır devrildi, sıkışan sürücüyü AFAD kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli Pülümür'de kontrolden çıkan tırın devrilmesiyle araç içinde sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince yürütülen çalışmayla kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Pülümür yolu Kutudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HE 408 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışması sonucunda araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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