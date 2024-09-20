"Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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"Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti

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"Türk Escobar" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından 24 yıl hapis cezası bulunan Çetinkaya, kırmızı bültenle aranırken Nisan 2023'te İstanbul Sarıyer'de yakalanmıştı. Çetinkaya'nın ölümü ile geride sırları kaldı.

20.09.2024 13:02  Güncelleme: 13:28
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Türk kamuoyunda "Türk Escobar" olarak tanınan uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya'nın, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.

GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI

Çetinkaya, "Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle arandığı sırada İstanbul'da yakalanarak, 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı. Çetinkaya'nın ölümüyle birlikte geride sırları kaldı.

'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

"Türk Escobar'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de ele geçirilen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen zanlıların tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konulmuştu. "Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya ise 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinesi ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonda yakalanan 43 şüpheliden 23'ü tutuklanmış 20'si ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

"Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti

Çetinkaya, İstanbul, 3-sayfa, Sarıyer, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Seyyidali Can:
    Dünya sana da kalmadı urfi binlerce insanın ahıyla gittin 56 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    niye aerbest birakmadiniz ki 40.yil alan serbest 25 yil alan icdrde 28 6 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Gitsin hesap versin 30 4 Yanıtla
  • aslan aslanbeyoğlu:
    o kadar zengin idi ama bi işe yaramadı. demek ki neymiş herkes bir gün ölür. 26 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    hesap zamanı. 3 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Ölüm meleği gelene kadar adamlarda hırs bitmiyor al sana işte ölüm geldi hesap var ölüm var cennet cehennem var 3 0 Yanıtla
  • Halil İbrahim Tüfekçi:
    Azdan az Çoktan Çok Gider Urfiiiii 0 0 Yanıtla
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