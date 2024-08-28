Türk turistin gittiği ülkede kayda aldığı görüntü ürpertti: Arkanda duruyorlar, bekliyoruz

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Bakana yaptığı çağrı ile tanınmıştı! Skolyoz hastası genç hayatını kaybetti

Fred\'den forma isteyen çocuk, "Hayır" cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi

Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil bambaşka bir şey istedi

Hindistan'da giden bir Türk turist, sokakta bile rahat yürüyemediğini belirterek o anları kayda alıp paylaştı. Görüntülerde erkeklerin kayıt alan kadını adım adım takip ettikleri görüldü.

"KENDİ ELİYLE BELAYI ÇAĞIRIYOR"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Başına iş almaya gitmiş", "Üstüne para verseler asla gitmeyeceğim bir yer", "Benim gitmek istemeyeceğim ülkelerden biri. Bedava tatil verseler gitmem", "Kendi eliyle belayı çağırıyor", "Biraz daha kalabalık olduklarında öyle durmayacak ablacım, hiç mi seyretmiyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.