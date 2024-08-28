Türk turistin gittiği ülkede kayda aldığı görüntü ürpertti: Arkanda duruyorlar, bekliyoruz - Son Dakika
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Türk turistin gittiği ülkede kayda aldığı görüntü ürpertti: Arkanda duruyorlar, bekliyoruz

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Hindistan'a giden bir Türk kadın, kendisini adım adım takip eden erkekleri kameraya kaydetti. Sokakta yürüdüğü sırada peşinden ayrılmayan erkekleri gösteren kadın, "Böyle burası. Arkanda duruyorlar, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

28.08.2024 13:56
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Hindistan'da giden bir Türk turist, sokakta bile rahat yürüyemediğini belirterek o anları kayda alıp paylaştı. Görüntülerde erkeklerin kayıt alan kadını adım adım takip ettikleri görüldü.

"KENDİ ELİYLE BELAYI ÇAĞIRIYOR"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Başına iş almaya gitmiş", "Üstüne para verseler asla gitmeyeceğim bir yer", "Benim gitmek istemeyeceğim ülkelerden biri. Bedava tatil verseler gitmem", "Kendi eliyle belayı çağırıyor", "Biraz daha kalabalık olduklarında öyle durmayacak ablacım, hiç mi seyretmiyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Türk turistin gittiği ülkede kayda aldığı görüntü ürpertti: Arkanda duruyorlar, bekliyoruz

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Son Dakika 3.Sayfa Türk turistin gittiği ülkede kayda aldığı görüntü ürpertti: Arkanda duruyorlar, bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Beyler Beyi: Kelime dağarcığı “böyle” kelimesinden ibaret güzel hanımefendi, ne yapacaksın boşver tatilini yapmaya devam et. Adamlar meraklarını gideriyor işte. 12 8 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Abla senin yerin de olsam ordan hatta o ülkeden kaçarım 19 1 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Sağdaki Ferhat olabilir en son hindistana gitmişti 12 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman: hepsi kara sen beyaz olduğun için dikkat çekmiş olabilir misin :)) 7 3 Yanıtla
  • j Malinowska: vallah simdilik bekliyorlar evet ama harakete gececekler grup halinde 5 0 Yanıtla
  • Hallo Zusammen: böyle güzel kadina güzel giyimli kadina bakıyorlar yani 3 0 Yanıtla
  • Emre Bey: Ceylanı bekleyen kaplan gibi bekliyorlar :) 3 0 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik: Para umuyorlar...10 dolar ver hepsi toz olur. 2 1 Yanıtla
  • Metehan Gazabiniz: arkadaki adam başka videolarda da takipte 0 0 Yanıtla
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