'Turkish Power' diye bağırıp küfür etmişti! Uçuş öncesi krizle ilgili THY'den açıklama geldi! - Son Dakika
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'Turkish Power' diye bağırıp küfür etmişti! Uçuş öncesi krizle ilgili THY'den açıklama geldi!

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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Londra seferi öncesi bir yolcunun kabin ekibine hakaret ettiği, tehditler savurduğu olayla ilgili açıklama yaptı. Üstün açıklamasında, ''B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir'' ifadelerini kullandı.

15.09.2024 19:53
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Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Londra seferi öncesinde bir yolcu, yerinin değiştirildiğini iddia ederek kabin memurlarıyla tartışarak uçuş öncesi kriz yarattı. Agresif tavırlar sergileyip uçağın duvarlarına vurarak kabin memurlarını ve yolcuları çileden çıkaran yolcu önce 8'den 17'ye sonra da 17 numaralı koltuktan 8 numaralı koltuğa alındığını iddia etti. Ardından eşyalarını koltuğa fırlattığı anda pasaportunun zarar görmesine sinirlenen yolcu bu kez küfür etmeye başladı.

"BİZ TÜRK'ÜZ TURKİSH POWER"

Sadece erkek kabin memurlarına değil kadın kabir memurlarına da agresif tavırlar gösteren yolcu, "Biz Türk'üz, Turkish Power" şeklinde bağırdı. Daha sonra kadın kabin memuruna bakarak "Böyle adam olun abiciğim" dedi. Erkek kabin memurunun üzerine yürüyen sinirli yolcu, "Bir vur da göreyim" dedi. Memurdan hiçbir karşılık göremeyen yolcu güvenlik görevlilerinin çağrıldığını duyunca yeniden uçağın duvarlarına vurmaya başladı. Görüntülerde, sinirli yolcunun güvenlik görevlilerine "Beni tutamazsın, benim 10 tane fabrikam var, boş konuşma" dediği görüldü.

THY BASIN MÜŞAVİRİ YAHYA ÜSTÜN AÇIKLAMA YAPTI

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada hukuki sürecin başlatıldığını ve yolcunun kara listeye alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün şu ifadeleri kullandı:

14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, dün THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcunun uçaktan indirilerek hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, D11 körüğünde kalkış yapacak olan Londra uçağında sorun çıkaran yolcu B.G. için pilot tarafından Kuraldışı Yolcu Formu düzenlendiği ve bu kişinin uçuşa kabul edilmediği kaydedildi. Zorluk çıkaran B.G'nin, kademeli olarak artan oranda zor kullanılarak kelepçelendiği ve uçaktan indirildiği belirtilen açıklamada, "19.50'de B Pieri engelli geçiş noktasında çevreye rahatsızlık vermeye devam ettiğinden, Kabahatler Kanunu 37. Maddeden (Çevreye Rahatsızlık Vermek) idari para cezası uygulanarak liman dışına çıkarılmış. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen şahsın ailesi ile irtibata geçilmiş, limanımıza gelen bir yakınına teslim edilerek gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL VALİSİ 'BEKLENEN SON' DİYEREK PAYLAŞTI

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından "Beklenen son…" başlığıyla kabin ekibine zorluk çıkan yolcu B.G'nin havalimanından çıkarıldığı anların güvenlik kamera görüntüsünü paylaştı.

\'Turkish Power\' diye bağırıp küfür etmişti! Uçuş öncesi krizle ilgili THY\'den açıklama geldi!

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Davut Gül, İstanbul, 3-sayfa, Londra, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Turkish Power' diye bağırıp küfür etmişti! Uçuş öncesi krizle ilgili THY'den açıklama geldi! - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz: sarhoştur ayilinca her şeyi inkar eder bu 26 0 Yanıtla
  • Sezo runay: 10 fabrika değiştiği doğrudur 19 0 Yanıtla
  • zeki erkan ertekin: 10 tane fabrikanın vergi durumu araştırılsın. 17 0 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: bizimde fabrikamız var ama hiç fabrikamız var diye yukarıdan konuşmam. kesin fab. çalışanı bu aksi düşünülemez 12 1 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Eee ettigi kufurler nolcak? Kara listeye alinmis anladik da 1 0 Yanıtla

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