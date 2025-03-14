Türkiye Basın Federasyonu\'ndan siyasi partilere çağrı

Türkiye'de basın yayın alanında uzun süredir yayın yapan medya kuruluşları bir ilan gelirini daha kaybetmek üzere. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) ardından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) de genel kurul ilanlarının Birliğe ait internet sitesinden yayımlanmasını öngören kanun değişikliği teklifini Meclis'e getirdi.

Teklif, medya kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı. Türkiye Basın Federasyonu, Türk Basınına yönelik yapılan bu acımasızca tutumdan vazgeçilmesi için Meclis'te grubu bulunan tüm Siyasi Partilerinin, basının yanında yer alması konusunda çağrıda bulundu. Bu tavrın bir acımasızlık olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kendi milli değerleriyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Türk Basınının can damarlarından biri maalesef TÜRMOB tarafından kesilmeye çalışılmaktadır.

"BASIN KURULUŞLARI ODALARA İLİŞKİN TÜM İLANLARI KAYBEDECEK"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) ardından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) de genel kurul ilanlarının Birliğe ait internet sitesinden yayımlanmasını öngören kanun değişikliği teklifini Meclis'e getirdi. Teklif Meclis'ten geçerse Türk basını oda, birlik ve kooperatiflere ait tüm ilanları kaybedecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinin kanun teklifleri sayfasında 10 Mart 2025 tarihli ve 86 sayılı "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" yayımlanmıştır. Kanun teklifinin 2'nci maddesine göre; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 20'nci maddesinde, genel kurul toplantı davetinin Odanın resmî internet sitesinde ilan edileceği şeklinde düzenlenme yapılması düşünülmektedir.

İLANLARIN BİRLİĞE AİT SİTELERDE YAYIMLANMASI İSTENDİ

"Söz konusu Kanunun, gazeteleri bağlayan 34'üncü maddesindeki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği genel kurul toplantısının "tirajı yüzbinin üzerinde olan bir gazete ile ilan edileceğine" dair hükmün, "Birlik resmi internet sitesinde ilan edilir" şeklinde değiştirilmesi teklif edilmektedir. Bahse konu odaların genel kurul duyurularının üç yılda bir yapılmasına ve sayılarının az olmasına karşın; ilgili Kanun teklifinin madde gerekçeleri kısmının 2'nci ve 3'üncü maddelerinin son fıkralarında, "yaşanan dijital dönüşüme uyum ve kaynakların etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla genel kurul toplantı duyurularının posta ya da gazete ilan usulü yerine odanın ve birliğin resmi internet siteleri üzerinden yapılması" ifadelerinin yer aldığı görülmektedir.

Bu gerekçeye dayanılarak hazırlanan düzenlemenin yasalaşması halinde, gazetelerde yayımlatılan diğer oda, birlik ve kooperatif ilanları için de aynı şekilde düzenlenmeye gidilmesi konusunda emsal teşkil edeceği düşünülmektedir.

"ACIMASIZ TUTUMDAN VAZGEÇİLMELİ"

Türkiye Basın Federasyonu olarak, tüm yaşam mücadelesini Resmi kurumlarımızın verdiği resmi ilan ve reklamlar üzerine kuran, Türk Basınımıza yönelik yapılan bu acımasızca tutumdan vazgeçilmesi, Yine Meclis'te grubu bulunan tüm Siyasi Partilerimizin, basınımızın yanında yer alması çağrıda bulunuyoruz. Basının ekonomik geleceği için ciddi tehditler içeren bu teklifin derhal geri çekilmesi en büyük arzumuz ve beklentimizdir.